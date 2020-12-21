Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Pfizer – Biontech’in korona virüs aşısına şartlı onay verdiğini açıkladı.

Avrupa ilaç düzenleme kurulu (EMA), ABD’li Pfizer ile Alman BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının Avrupa’da kullanımını onayladı.

Aşının faydalarının risklerinden daha fazla olduğunu açıklayan EMA yaptığı açıklamada, “Aşının yeni koronavirüs mutasyonuna karşı işe yarayıp yaramayacağını gösteren hiçbir kanıt yok” ifadelerini kullandı.

Almanya, Avusturya ve İtalya da dahil olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri, 27 Aralık’tan itibaren aşılara başlamayı planladıklarını açıklamışlardı.