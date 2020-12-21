Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Pfizer – Biontech’in korona virüs aşısına şartlı onay verdiğini açıkladı.
Avrupa ilaç düzenleme kurulu (EMA), ABD’li Pfizer ile Alman BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının Avrupa’da kullanımını onayladı.
Aşının faydalarının risklerinden daha fazla olduğunu açıklayan EMA yaptığı açıklamada, “Aşının yeni koronavirüs mutasyonuna karşı işe yarayıp yaramayacağını gösteren hiçbir kanıt yok” ifadelerini kullandı.
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Almanya, Avusturya ve İtalya da dahil olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri, 27 Aralık’tan itibaren aşılara başlamayı planladıklarını açıklamışlardı.
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