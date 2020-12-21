İngiltere’nin koronavirüsün yeni mutasyonunun daha hızlı yayıldığını açıklamasının ardından aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülke İngiltere’den uçuşları geçici olarak durdurdu. Avrupa Kontrol Merkezince yayımlanan raporda, koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere’de mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir tipine “SARS-CoV-2 VUI 202012/01 (Variant Under Investigation, year 2020, month 12, variant 01) ismi verildiği ve etkilerinin araştırılmaya başlandığı bildirildi. Peki, koronavirüste nasıl bir mutasyon oldu?

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19’un, İngiltere’de yüzde 70 artırabilen mutasyonlara uğradığı ancak hastalık yapma özelliğinde bir değişiklik yapmadığı yönündeki açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Koronavirüs ailesinde yer alan Kovid-19’un yıl içinde çok kez mutasyona uğrağını anımsatan Balık, ancak kesin bilgilerin yapılacak bilimsel incelemeler ile tam olarak netlik kazanabileceğini söyledi.

Balık, İngiltere’den bildirilen mutasyonla ilgili dün gece yarısı Avrupa Hastalık Kontrol Merkezince rapor yayımlandığını vurgulayarak, “Bu mutanta şimdilik SARS-CoV-2 VUI 202012/01 (Variant Under Investigation, year 2020, month 12, variant 01) ismi verildi.” ifadelerini kullandı.

Kovid-19’un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan tipine ilişkin kapsamlı inceleme yapılmasının önemine işaret edilen raporda, ilgili virüsün araştırılmaya başlandığını ifade eden Balık, şu bilgileri verdi:

HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ? *

Virüsün İngiltere dışında başka ülkelerde de görüldüğünün raporlandığına işaret eden Balık, “Şu ana kadar Hollanda, Belçika Danimarka ve Avustralya’da da tespit edildiği raporda yer aldı.” dedi.

VİRÜSTE ÇOKLU SPİKE PROTEİN MUTASYONU’ TESPİT EDİLDİ *

Prof. Dr. Balık, “Bu mutasyonun İngiltere’de son günlerdeki salgının büyümesine etki ettiği düşünülmektedir.” bilgisinin de raporda yazıldığına değindi.

Peki, koronavirüste nasıl bir mutasyon oldu? Daha hızlı yayılan bir tip olan virüste “Çoklu spike protein mutasyonu” tespit edildiğini aktaran Balık, şöyle konuştu:

“Çoklu spike protein mutasyonu, virüsün insan hücresine girmesini sağlayan dıştaki dikensi kısmında bir çok noktada mutasyon olması. Daha önce görülen mutasyonlar genelde tek noktada olmuştu. Şu anki bilgiler bu yeni mutantın eski virüsten fazla farkının olmadığı, sadece bulaşma gücünü artırdığını göstermektedir.”