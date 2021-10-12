Avustralya’da, Victoria eyaletindeki sağlık sitemini desteklemek amacıyla ülke dışından 1000 sağlık çalışanı alınacağını açıklandı.

Victoria Eyalet Sağlık Bakanı Martin Foley, eyaletin başkenti Melbourne’da düzenlediği basın toplantısında Covid-19’a karşı verdikleri mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Eyalette son 24 saate 1466 kişiye daha Covid-19 teşhisi konulduğunu ve 8 kişinin de hayatını kaydettiğini açıklayan Bakan Foley, Victoria’daki hastanelerde görevli personelin üzerindeki baskıyı hafifletmeye yardımcı olmak amacıyla, yurt dışından 1000 sağlık çalışanını işe alacaklarını duyurdu.

Eyaletteki Covid-19 aşısının çift dozunu da yaptıranlarının oranının önümüzdeki haftalarda yüzde 80’lere ulaşmasıyla yürürlükteki yasakların kaldırılmaya başlanacağını aktaran Foley, “Victoria’da yasakların kaldırılmasıyla birlikte önümüzdeki birkaç ayın tüm sağlık çalışanlarımız için inanılmaz derecede zor olacağını biliyoruz. Victoria’da ön saflarda yer alan sağlık çalışanları, Covid-19’la mücadelemizin bel kemiğidir, onları desteklememiz ve desteği mümkün olan her şekilde devam ettirmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Yurt dışından alınacak sağlık çalışanlarının, doktorlar, hemşireler, ebeler ve yardımcı sağlık profesyonellerinden oluşacağını belirten Foley, önümüzdeki haftalarda hastaneye yatışların artması ihtimalini de göz önüne alarak, eyalet genelinde bazı bölgelerde acil olmayan ameliyatların iptal edileceğini sözlerine ekledi.