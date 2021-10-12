Birleşik Krallık’taki iş ilanlarının sayısı rekor seviyeye ulaştı. BBC’nin haberine göre Ulusal İstatistik Ofisi, açık pozisyonların Temmuz ve Eylül ayları arasında 1,1 milyona ulaştığını ve kayıtların 2001’de başlamasından bu yana en yüksek seviyenin görüldüğünü söylüyor.

Açık pozisyonlardaki en büyük artışın perakende sektöründe ve motorlu araç onarımında olduğu belirtildi. Açık pozisyonlarda büyük artışlar görülen sektörler arasında konaklama, yemek hizmetleri ve imalat da yer aldı.

ONS, bordrolu çalışan sayısının Eylül ayında 207.000 arttığını söylüyor.

ONS ekonomik istatistik direktörü Darren Morgan, “İş piyasası koronavirüsün etkilerinden kurtulmaya devam ediyor. Ayrıca açık pozisyonlar, Eylül ayında yaklaşık 1,2 milyon ile yeni bir aylık rekora ulaştı ve en son tahminlerimiz, tüm sektörlerin şu anda en az Covid-19’un başlangıcından önceki kadar iş teklifinde olduğunu gösteriyor” diyor.

Bununla birlikte, KPMG İngiltere baş ekonomisti Yael Selfin, işgücü piyasasındaki zorlukların İngiltere’nin ekonomik toparlanmasını “durdurabileceğini” söyledi. Selfin “İyileşme, ekonominin pandemi sonrası yeni bir ortama uyum sağlama kapasitesini test ediyor, ancak denizaşırı işçilerin azalan mevcudiyeti nedeniyle daha da zorlaştı” dedi.

İŞE ALIMDA ZORLUK VAR

Gıda toptancısı Brakes’in tedarik zinciri direktörü Mark Jenkins ise gıda tedarik zinciri endüstrisinde işe alım için zorlu bir dönem yaşandığını söylüyor: “Londra’nın bu bölümünde etrafımızda, aynı anda işe alım yapan başka şirketler var. Son dört ayda 700 kişiyi işe aldık. Ancak 400 personelimiz başka şirketlerde çalışmak için ayrıldı. Çünkü piyasada başka işler de var. Eğitim maliyetlerimiz arttı. Doğru insanları çekmek için işin bazı bölümlerinde ücretler %15 ila %20 arttı. Şu anda sektör üzerindeki tüm baskı çok büyük”