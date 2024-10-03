ARA
DOLAR
34,14
-0,22%
DOLAR
EURO
37,77
-0,21%
EURO
GRAM ALTIN
2916,45
-0,29%
GRAM ALTIN
BIST 100
8898,23
-1,27%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Biden'ın verdiği cevap petrol fiyatlarını yükseltti

Biden'ın verdiği cevap petrol fiyatlarını yükseltti

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in İran'a ait petrol tesislerine saldırı ihtimaline, "Şu anda bunu tartışıyoruz." diyerek açık kapı bıraktı ancak bugün bir saldırı beklemediğini söyledi.

03 Ekim 2024 | 21:03
Biden'ın verdiği cevap petrol fiyatlarını yükseltti

ABD Başkanı Biden, Florida eyaletine hareketinden önce Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Biden, "İsrail'in, İran'ın petrol tesislerine saldırmasını destekler misiniz?" şeklindeki bir soruya, "Şu anda bunu tartışıyoruz." yanıtını verdi. "İsrail'in İran'a karşılık vermesine izin verecek misiniz?" şeklindeki soruya ise Biden, "Öncelikle biz İsrail'e izin vermiyoruz, tavsiye veriyoruz. Bugün bir şey olmayacak. Bununla ilgili daha sonra konuşacağız." karşılığını verdi.

- Petrol fiyatları yüzde 4’ün üzerinde yükseldi

ABD Başkanı Biden'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarındaki yükseliş dikkati çekti. Brent petrolün varil fiyatı, Türkiye saatiyle 19.50 itibarıyla yüzde 4,68 artarak 77,36 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 4,96 artışla 73,58 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatları, küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da süregelen çatışmaların daha geniş alana yayılacağı düşüncelerinin küresel arzda aksamaya sebep olabileceği endişeleriyle yükselişe geçmişti.

İlgili Haberler
Biden kulisi: Netanyahu için bunları söylemiş
Biden kulisi: Netanyahu için bunları söylemiş
0
  • ALTIN GRAM - TL 2916,45 -0,29%
  • ALTIN ONS 2656,71 -0,08%
  • BIST 100 8898,23 -1,27%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,9 0,294%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35535 0,38031%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 94,75 -0,3442%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,1444 -0,2157%
  • EURO/DOLAR 1,1029 -0,1417%
  • EURO/TURK LIRASI 37,7729 -0,2065%
  • STERLIN/DOLAR 1,31249 -1,06362%
Borsa Haberleri
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) geri alım açıklaması
3 Ekim borsada gün sonu rakamları
Migros toplam mağaza sayısını açıkladı
Yabancılar hisse aldı, tahvil sattı
Enflasyon muhasebesi bilançoları nasıl etkiliyor?
Spor kulüplerinin ilk yarı performansları: Fenerbahçe hisseleri bu yıl uçuşta
BinBin halka arz tarihi:Kaç lot dağıtacak?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (3 Ekim)
Borsada dün geri alım yapan 12 şirket (2 Ekim)
Sanica Isı'dan (SNICA) bedelsiz açıklaması
Türk Telekom (TTKOM) bilanço tarihi belli oldu
Piyasalarda 'jeopolitik' alarm: TL varlıklarda satış baskısı devam eder mi?
Küresel piyasalarda Orta Doğu gerginliği
Hareket Proje'de üst düzey atama
GERİ
İLERİ
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) geri alım açıklaması
3 Ekim borsada gün sonu rakamları
Migros toplam mağaza sayısını açıkladı
Yabancılar hisse aldı, tahvil sattı
Enflasyon muhasebesi bilançoları nasıl etkiliyor?
Spor kulüplerinin ilk yarı performansları: Fenerbahçe hisseleri bu yıl uçuşta
BinBin halka arz tarihi:Kaç lot dağıtacak?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (3 Ekim)
Borsada dün geri alım yapan 12 şirket (2 Ekim)
Sanica Isı'dan (SNICA) bedelsiz açıklaması
Türk Telekom (TTKOM) bilanço tarihi belli oldu
Piyasalarda 'jeopolitik' alarm: TL varlıklarda satış baskısı devam eder mi?
Küresel piyasalarda Orta Doğu gerginliği
Hareket Proje'de üst düzey atama
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL