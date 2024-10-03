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Biden kulisi: Netanyahu için bunları söylemiş

Politico.com'dan Biden-Netanyahu kulisi var. İddiaya göre Netanyahu üzerindeki etkisi azaldıkça Biden'ın öfkesi arttı ve yine iddiaya göre son telefon görüşmeleri bağrışma içinde geçti. Politico'ya göre Biden yakınlarına, "Netanyahu'nun bir ateşkes anlaşması istediğine inanmadığını, Netanyahu'nun siyasi geleceğini kurtarmak ve Kasım ayındaki seçimlerde Trump'a yardım etmek için çatışmayı sürdürmeye çalıştığını savunduğunu söyledi.

03 Ekim 2024 | 15:01
Son Güncellenme: 03 Ekim 2024 | 15:04
Biden kulisi: Netanyahu için bunları söylemiş

Politico'da yer alan analize göre ABD Başkanı Joe Biden ve üst düzey danışmanları, İsrail'in Tahran'a karşı misilleme yapması durumunda İran'ın nükleer tesislerine doğrudan saldırı düzenlemekten kaçınması çağrısında bulundu. Analize göre bu ABD'nin İsrail'in en aşırı eylemleri dışında her türlü eylemini engelleme gücünün sınırlı olduğunun en son işareti.

Analizde görüşleri aktarılan iki yetkiliye göre İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından Biden yönetimi İsrail'in tepkisini tamamen engellemek yerine sınırlamayı tercih ediyor. Politico'ya göre Biden'ın olayları şekillendirmede çok daha az söz hakkı olabilir.

Analize göre Netanyahu ve hükümeti Gazze'de Hamas'a karşı yürütülen savaşın nasıl yürütüleceğine dair Amerikan tavsiyelerini aylar boyunca sürekli olarak görmezden geldi. İddiaya göre Biden ve yardımcıları, İsrail'in Gazze'deki genişleyen savaş hedeflerinden defalarca hayal kırıklığına uğradı. Politico, "Biden, İsrail'in yanıtını "abartılı" olarak değerlendirdi ve İsrail'e yapılan bir Amerikan silah sevkiyatını durdurdu. Ancak Demokrat meslektaşlarının Netanyahu'dan uzaklaşma yönündeki baskısı artarken, Biden'ın refleksif içgüdüsü, büyüyen insani krize rağmen İsrail'i desteklemek oldu. Netanyahu üzerindeki etkisi azaldıkça, başkanın öfkesi büyüdü" diyor.

BAĞIRIŞ İDDİASI

Politico, kulis haberinde iki yetkilinin 'Biden ve Netanyahu arasındaki telefon görüşmelerinin giderek bağrışmaya dönüştüğünü' söylüyor. Habere göre yetkililer, Biden'ın yakınlarına, "Netanyahu'nun bir ateşkes anlaşması istediğine inanmadığını, Netanyahu'nun siyasi geleceğini kurtarmak ve Kasım ayındaki seçimlerde Trump'a yardım etmek için çatışmayı sürdürmeye çalıştığını" söyledi.

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