Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 10,42 puan artarak 1.392,57 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, haftaya 3,58 puan ve yüzde 0,26 kazanımla 1.385,74 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.382,47, en yüksek 1.398,89 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 artışla 1.392,57 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,27, sanayi endeksi yüzde 1,37, hizmetler endeksi yüzde 0,26 ve teknoloji endeksi yüzde 0,99 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,29 puan ve yüzde 0,72 yükselerek 1.431,93 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 55’i prim yaptı, 39’u geriledi. Garanti Bankası, Kardemir (D), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Petkim ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
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BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.927.633.961
|Kardemir (D)
|1.618.952.797
|Emlak Konut GMYO
|1.140.405.917
|Petkim
|963.376.688
|Ereğli Demir Çelik
|672.825.293
|Koza Altın
|629.743.864
|Sasa Polyester
|568.351.252
|Ford Otosan
|544.589.459
|Şişe Cam
|522.810.241
|Vestel
|502.896.964
|Türk Hava Yolları
|488.746.012
|Doğan Holding
|403.160.620
|Tüpraş
|353.321.011
|Koç Holding
|321.021.330
|ASELSAN
|262.940.567
|Yapı ve Kredi Bankası
|254.388.997
|Akbank
|253.886.985
|Gübre Fabrikaları
|230.244.608
|Bim Mağazalar
|227.274.570
|Enka İnşaat
|195.723.516
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
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BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akçansa
|20,72
|18,85
|9,92
|Enka İnşaat
|8,55
|7,78
|9,90
|Emlak Konut GMYO
|2,03
|1,85
|9,73
|İhlas Gayrimenkul
|1,14
|1,04
|9,62
|Bizim Mağazaları
|14,85
|13,70
|8,39
|Oyak Çimento
|7,50
|7,04
|6,53
|Ereğli Demir Çelik
|14,61
|13,80
|5,87
|Alarko GMYO
|27,20
|25,80
|5,43
|Halk GMYO
|3,34
|3,18
|5,03
|Petkim
|5,71
|5,44
|4,96
|Kardemir (D)
|6,87
|6,59
|4,25
|Koza Madencilik
|14,05
|13,51
|4,00
|İskenderun Demir Çelik
|11,40
|10,99
|3,73
|Vestel
|37,96
|36,60
|3,72
|Torunlar GMYO
|3,33
|3,22
|3,42
|Enerjisa Enerji
|11,21
|10,86
|3,22
|Şok Marketler Ticaret
|12,21
|11,83
|3,21
|Akiş GMYO
|2,01
|1,95
|3,08
|Aksa Enerji
|11,33
|11,00
|3,00
|Tat Gıda
|9,71
|9,43
|2,97
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ford Otosan
|185,00
|190,70
|-2,99
|TAV Havalimanları
|21,74
|22,24
|-2,25
|Ege Endüstri
|1.542,00
|1.577,40
|-2,24
|Otokar
|353,50
|361,10
|-2,10
|Kartonsan
|69,20
|70,65
|-2,05
|Verusa Holding
|56,55
|57,70
|-1,99
|Aksa
|15,45
|15,75
|-1,90
|Netaş Telekomünikasyon
|28,06
|28,60
|-1,89
|Doğuş Otomotiv
|28,22
|28,76
|-1,88
|Bera Holding
|21,22
|21,62
|-1,85
|Bagfaş
|22,52
|22,92
|-1,75
|Borusan Mannesmann
|27,60
|28,04
|-1,57
|Bim Mağazalar
|70,90
|72,00
|-1,53
|Hektaş
|30,60
|31,06
|-1,48
|Türk Hava Yolları
|12,48
|12,66
|-1,42
|Deva Holding
|30,06
|30,44
|-1,25
|Ege Gübre
|199,20
|201,70
|-1,24
|Çemtaş
|15,24
|15,43
|-1,23
|Kerevitaş Gıda
|5,60
|5,66
|-1,06
|Selçuk Ecza Deposu
|10,39
|10,50
|-1,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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