Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 10,42 puan artarak 1.392,57 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, haftaya 3,58 puan ve yüzde 0,26 kazanımla 1.385,74 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.382,47, en yüksek 1.398,89 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 artışla 1.392,57 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,27, sanayi endeksi yüzde 1,37, hizmetler endeksi yüzde 0,26 ve teknoloji endeksi yüzde 0,99 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,29 puan ve yüzde 0,72 yükselerek 1.431,93 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 55’i prim yaptı, 39’u geriledi. Garanti Bankası, Kardemir (D), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Petkim ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.927.633.961 Kardemir (D) 1.618.952.797 Emlak Konut GMYO 1.140.405.917 Petkim 963.376.688 Ereğli Demir Çelik 672.825.293 Koza Altın 629.743.864 Sasa Polyester 568.351.252 Ford Otosan 544.589.459 Şişe Cam 522.810.241 Vestel 502.896.964 Türk Hava Yolları 488.746.012 Doğan Holding 403.160.620 Tüpraş 353.321.011 Koç Holding 321.021.330 ASELSAN 262.940.567 Yapı ve Kredi Bankası 254.388.997 Akbank 253.886.985 Gübre Fabrikaları 230.244.608 Bim Mağazalar 227.274.570 Enka İnşaat 195.723.516

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK ARTAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Akçansa 20,72 18,85 9,92 Enka İnşaat 8,55 7,78 9,90 Emlak Konut GMYO 2,03 1,85 9,73 İhlas Gayrimenkul 1,14 1,04 9,62 Bizim Mağazaları 14,85 13,70 8,39 Oyak Çimento 7,50 7,04 6,53 Ereğli Demir Çelik 14,61 13,80 5,87 Alarko GMYO 27,20 25,80 5,43 Halk GMYO 3,34 3,18 5,03 Petkim 5,71 5,44 4,96 Kardemir (D) 6,87 6,59 4,25 Koza Madencilik 14,05 13,51 4,00 İskenderun Demir Çelik 11,40 10,99 3,73 Vestel 37,96 36,60 3,72 Torunlar GMYO 3,33 3,22 3,42 Enerjisa Enerji 11,21 10,86 3,22 Şok Marketler Ticaret 12,21 11,83 3,21 Akiş GMYO 2,01 1,95 3,08 Aksa Enerji 11,33 11,00 3,00 Tat Gıda 9,71 9,43 2,97

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 185,00 190,70 -2,99 TAV Havalimanları 21,74 22,24 -2,25 Ege Endüstri 1.542,00 1.577,40 -2,24 Otokar 353,50 361,10 -2,10 Kartonsan 69,20 70,65 -2,05 Verusa Holding 56,55 57,70 -1,99 Aksa 15,45 15,75 -1,90 Netaş Telekomünikasyon 28,06 28,60 -1,89 Doğuş Otomotiv 28,22 28,76 -1,88 Bera Holding 21,22 21,62 -1,85 Bagfaş 22,52 22,92 -1,75 Borusan Mannesmann 27,60 28,04 -1,57 Bim Mağazalar 70,90 72,00 -1,53 Hektaş 30,60 31,06 -1,48 Türk Hava Yolları 12,48 12,66 -1,42 Deva Holding 30,06 30,44 -1,25 Ege Gübre 199,20 201,70 -1,24 Çemtaş 15,24 15,43 -1,23 Kerevitaş Gıda 5,60 5,66 -1,06 Selçuk Ecza Deposu 10,39 10,50 -1,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)