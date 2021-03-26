26 Mart piyasalarda gün sonu… Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,88 değer kaybederek günü 1.382,15 puandan tamamladı.Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,30 artışla 445 bin liraya çıktı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,20 puan azalırken, toplam işlem hacmi 22,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,19 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,69 ile madencilik oldu.

25 HİSSE PRİM YAPTI, 71 HİSSE GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,53 puan ve yüzde 0,60 düşüşle 1.421,64 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25’i prim yaptı, 71’i geriledi. Garanti Bankası, Vestel Elektronik, Şişecam, SASA Polyester ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YENİ HAFTA YOĞUN VERİ GÜNDEMİ VAR

Analistler, haftaya yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret istatistikleri, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) yurt dışında ise ABD’nin istihdam raporu, İngiltere’de büyüme, dünya genelinde açıklanacak PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.465 seviyesinin direnç, 1.340 puanın destek konumuna gelebileceğini bildirdi.

– Altının onsu 1.733,45 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.733,45 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,30 yükselişle 445 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,9837 lira, satışta 8,0157 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,9353 lira, satışta 7,9671 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1793, sterlin/dolar paritesi 1,3803, dolar/yen paritesi de 109,63 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 4,20 artarak 64,18 dolardan işlem görüyor.​​​​​​​

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