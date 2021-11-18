Microsoft’un kurucusu Bill Gates Perşembe günü Singapur’da düzenlenen Bloomberg Yeni Ekonomi Forumu’nda. daha fazla insan aşılandıkça ve yeni tedaviler kullanıma sunuldukça COVID-19’da vaka sayıları ve ölümlerin önemli oranda düşeceğini söylüyor.

2022 ORTALARINDA…

Gates yeni bir varyant olmadığı sürece hem ölümlerin hem de vakaların 2022’nin ortasına kadar mevsimsel grip seviyelerinin altına düşebileceğini söyledi.

Gates, bulaş ve ölüm sayılarının düşeceği tahminini de birkaç nedene bağlıyor. Gates, giderek daha fazla insanın doğal bağışıklık geliştireceğini, daha fazla aşı dağıtımı olacağını ve yeni antiviral hapların bulunacağını söylüyor.

Gates, “Aşılar çok iyi bir haber ve gelecek yılın ortasında arz kısıtlamaları büyük ölçüde çözülecek. Bu nedenle lojistik ve talep sorunlarını düşünmemiz gerekecek” diyor.

Gates, gelecekte pandemilerden kaynaklanan tehditleri azaltmak için dünyanın gribi de ortadan kaldırmak için çalışması gerektiğini düşünüyor.

BU HABERLER DE DİKKATİNİ ÇEKEBİLİR: