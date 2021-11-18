Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz alım satımının piyasada serbestçe gerçekleştiğini ve bu konudaki düzenlemeyle serbest piyasaya müdahalenin söz konusu olmadığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e yönelik bazı yorumların yapıldığı ifade edildi.

Düzenlemeyle döviz bürolarında alım satım işlemlerinde kimlik ibrazı limitinin 100 doların üstü ve karşılığı Türk lirası olarak yeniden belirlendiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Söz konusu değişiklikte ‘işlem limitlerini belirlemeye’ ifadesi sadece kimlik ibrazına yönelik olup, bu ifade 100 dolar limitini artırma veya azaltmaya yönelik bir yetkilendirmeyi ifade etmektedir. Döviz alım satımı piyasada alıcılar ve satıcılar arasında serbestçe gerçekleşmektedir. Düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir.”