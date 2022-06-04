Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı. BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen hisseler ise Sasa Polyester, Aksa Enerji ve Aksa Akrilik oldu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 6,66 kazançla 2.601,25 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 2.466,70 puanı, en yüksek 2.623,17 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,60 artışla 2.408,14 puana, Sanayi Endeksi yüzde 7,20 primle 4.581,52 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 6,48 kazançla 1.868,91 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 4,95 artışla 2.909,08 puana yükseldi.

Sasa Polyester en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 35,24 ile Sasa Polyester oldu. Sasa Polyester’i yüzde 32,24 ile Aksa Enerji, yüzde 23,43 ile Aksa Akrilik izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 10,00 ile Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 6,77 ile Şekerbank ve yüzde 3,58 ile Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 120 milyar 820 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, 109 milyar 203,2 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi ve 104 milyar 174,7 milyon lirayla Koç Holding oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,65 artışla 982,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,67 kazançla 6 bin 585 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,37 değer kazanarak 16,5250 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,23 artışla 17,7180 lira oldu.

Geçen hafta 20,6590 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,40 kazançla 20,7410 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,57 değer kazanarak 17,2120 liradan alıcı buldu.