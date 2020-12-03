Pandemi nedeniyle açık alanların tercih edilmesi, caddelerin popülerliğini artırdı. KFC’den Orka’ya pek çok şirket, caddelerdeki mağaza sayısını artırmak için harekete geçti.

Açık alanlı AVM’ler tercih sebebi olurken, yeni konut projelerinde de cadde konseptli yatırımlar öne çıkmaya başladı.

Tüketicilerin pandemi nedeniyle açık alanlarda alışveriş yapmayı tercih etmesi caddelerin popülerliğini artırdı. Cadde mağazaları yeniden markaların radarına girdi.

Şirketler, cadde mağazalarının sayısını artırmak için harekete geçti. Salgın nedeniyle İstiklal, Nişantaşı ve Bağdat Caddesi’nde dükkan fiyatlarının yüzde 10 civarında gerilemesi, markaları yatırıma yönelten nedenler arasında yer aldı.

Cushman & Wakefield’ın araştırmasına göre caddelerde birincil kira seviyeleri TL cinsinden sabit kalırken, kur artışına paralel olarak döviz cinsinden bir önceki çeyreğe göre yaklaşık yüzde 10 düşüş gösterdi.

Kira seviyesinin en yüksek olduğu cadde aylık metrekare başına 750 TL ile İstiklal Caddesi olurken, 680 TL ile Bağdat Caddesi ikinci, 620 TL ile Nişantaşı Bölgesi üçüncü oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.