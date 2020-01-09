Çin’den ticaret anlaşması içim ilk resmi doğrulama
Çin’den gelen açıklamaya göre Başbakan Yardımcısı Liu He, birinci aşama ticaret anlaşmasını imzalamak için 13 – 15 Ocak arasında Washington’da bulunacak.
Çin Ticaret Bakanlığı tarafından aktarılan bilgiye göre Başbakan Yardımcısı Liu He, ABD ile kısmi ticaret anlaşmasını imzalamak üzere 13 – 15 Ocak tarihleri arasında Washington’da bulunacak heyete liderlik edecek.
Bloomberght’de yer alan habere göre, bakanlık sözcüsü Gao Fang, heyetlerin yakın temas içerisinde olduğunu söylemesine karşın daha fazla detay vermedi.
Söz konusu açıklama anlaşmanın imzalanmasına ilişkin Çin tarafından gelen ilk doğrulama oldu. ABD Başkanı Donald Trump imza tarihi için 15 Ocak’ı işaret etmişti.
Ayrıca Trump anlaşmanın imzalanması sonrasında müzakerelerin ikinci aşamasına geçmek için Pekin’e gideceğini söyledi.
13 Aralık’ta açıklanan birinci aşama ticaret anlaşmasına göre Trump Çin’den ithal edilen ürünlere yönelik yeni tarife planlarını askıya almayı kabul etti ve bazı mevcut gümrük vergilerini düşürdü. Pekin ise ABD’den tarım ürünü ithalatını artırmayı kabul etti.
Anlaşmanın detayı henüz bilinmezken, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer 86 sayfalık bir anlaşma dokümanının imza sonrasında yayınlanacağını bildirdi.
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