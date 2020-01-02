Trump, Çin ile anlaşmada tarih verdi

Ocak 2, 2020 0 Yorum 132 Okunma
Trump, Çin ile anlaşmada tarih verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada, ticaret anlaşmasının 15 Ocak’ta Beyaz Saray’da imzalanacağını ve anlaşmanın ikinci aşaması için Pekin’e gideceğini bildirdi

ABD Başkanı Donald Trump Çin’in daha düşük tarifeler karşılığında ABD’den tarım ürünleri alımını artıcağı birinci aşama ticaret anlaşmasını 15 Ocak’ta imzalayacağını söyledi. Çin tarafından anlaşmanın gününe yönelik bir teyit hemüz gelmedi.

Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada imza protokolünün Beyaz Saray’da gerçekleşeceğini belirterek, anlaşmanın ikinci aşamasına yönelik müzakeleri gerçekleştirmek için Pekin’e gideceğini söyledi.



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