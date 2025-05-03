Ekonomi yönetiminden, Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Önder'in, yapıcı kişiliğiyle ülke gündemine hem renk hem denge hem de güzellikler kattığını bildirdi.

Sanatçı ve bilge karakterini, hayatının son günlerinde "Terörsüz Türkiye" hedefine, barış ve kardeşliğin hüküm süreceği Türkiye'ye adadığına işaret eden Şimşek, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun, geride kalanlara Allah sabır versin." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Önder'in vefat haberini teessürle öğrendiğini belirterek, merhuma Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Önder'in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Önder'e Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da mesajında, Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.