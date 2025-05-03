ARA
DOLAR
38,58
0,34%
DOLAR
EURO
43,58
0,38%
EURO
GRAM ALTIN
4020,42
0,44%
GRAM ALTIN
BIST 100
9167,58
0,98%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

03 Mayıs 2025 | 16:34
Son Güncellenme: 03 Mayıs 2025 | 16:49
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Sırrı Süreyya Önder Önder'in 15 Nisan'da saat 22.41'de, şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulansla, kalp akciğer masajı eşliğinde hastaneye getirildiği' belirtildi.

Önder'e acilen "Aort Diseksiyonu" tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir." denildi.

Açıklamada, "Sayın Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4020,42 0,44%
  • ALTIN ONS 3241,55 0,11%
  • BIST 100 9167,58 0,98%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,954 -0,307%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38185 -0,26704%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 82,75 1,3444%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,577 0,3358%
  • EURO/DOLAR 1,1304 0,1165%
  • EURO/TURK LIRASI 43,5814 0,3824%
  • STERLIN/DOLAR 1,32695 -0,06402%
Borsa Haberleri
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 90
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan 3 hisse
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (2 Mayıs)
Borsada cuma günü temettü duyuran 4 şirket
BİM, Astor, Ereğli, Mavi... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Dev şirketin kurucusu 25 milyon adet hisse satmayı planlıyor
Pasifik GYO temettü teklifini duyurdu
Borsa, altın, dolar... Haftalık performans
Pazartesi günü 1 hissede bedelli sermaye artırımı var
Beşiktaş'tan KAP'a kalan payların satışına için açıklama
2 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
Türkiye Sigorta'dan bedelsiz başvurusu
Bosch Fren (BFREN) bedelli tarihi belli oldu
Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
GERİ
İLERİ
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 90
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan 3 hisse
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (2 Mayıs)
Borsada cuma günü temettü duyuran 4 şirket
BİM, Astor, Ereğli, Mavi... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Dev şirketin kurucusu 25 milyon adet hisse satmayı planlıyor
Pasifik GYO temettü teklifini duyurdu
Borsa, altın, dolar... Haftalık performans
Pazartesi günü 1 hissede bedelli sermaye artırımı var
Beşiktaş'tan KAP'a kalan payların satışına için açıklama
2 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
Türkiye Sigorta'dan bedelsiz başvurusu
Bosch Fren (BFREN) bedelli tarihi belli oldu
Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL