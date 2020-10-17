Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Gence ve Mingeçevir’e füzelerle saldırdığını duyurdu.

Olay yerinden edinilen bilgiye göre, Gence’de füzelerin isabet ettiği bölgede çok sayıda sivil enkaz altında kaldı.

Enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

20’den fazla ev yıkıldı *

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan’ın Gence’ye düzenlediği füze saldırısında 20’den fazla evin yıkıldığını, sivillerin arasında can kayıpları ve yaralıların olduğunu bildirdi.

Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan’a yeni füze sistemlerinin getirildiğini ve sivil yerleşim birimlerine ateş açıldığını belirtti.

Gence’ye düzenlenen saldırıda 20’den fazla evin yıkıldığını ifade eden Hacıyev, sivillerin arasında ölü ve yaralıların olduğunu kaydetti.

Hacıyev, saldırının Ermenistan devletinin terör politikasının göstergesi olduğunu belirtti.

Olay yerinden alınan bilgiye göre, Gence’de enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hayatını kaybeden sivillerin sayısı 12’ye yükseldi *

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan’ın Gence’ye düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 12’ye yükseldiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun gece saatlerinde Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’deki yerleşim alanlarına füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Sivillerin bulunduğu bölgelere atılan füzelerden birinin çok katlı binaya isabet etmesi sonucu 12 Azerbaycanlının hayatını kaybettiği, 40’tan fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Ermenistan’ın saldırısında çok sayıda ev, iş yeri ve aracın da zarar gördüğü bildirildi.

Ermenistan’ın Gence’deki sivilleri “Elbrus” balistik füzeleriyle vurduğu belirlendi *

Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’deki sivilleri Scud tipi “Elbrus” balistik füzeleriyle vurduğu tespit edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gence’ye düzenlenen saldırıda Scud tipi “Elbrus” balistik füzelerinin kullanıldığını, enkaz alanında bulunan parçaların bunu kanıtladığını duyurdu.

Hacıyev, Scud füzeleriyle sivillere yönelik saldırının Erivan yönetiminin ahlaksız ve şizofrenik zihniyetini gösterdiğini kaydetti.

Sivillere yönelik saldırının, savaş alanındaki yenilgileri nedeniyle Ermenistan yönetiminin acizliğine işaret olduğunu belirten Hacıyev, saldırının kasıtlı olduğuna dikkati çekti.

Azerbaycan hava savunma güçleri, Mingeçevir’e atılan füzeleri etkisiz hale getirdi *

Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine attığı füzelerin Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği bildirildi.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, 01.00 civarında Mingeçevir’deki hidroelektrik santralinin Ermenistan ordusunca hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, füzelerin Azerbaycan hava savunma güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

“Bunun adı kalleşliktir, korkaklıktır, hak hukuk tanımazlıktır” *

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan ordusunun Azerbaycan’ın Gence kentine saldırısına ilişkin, “Bunun adı kalleşliktir, korkaklıktır, hak hukuk tanımazlıktır.” ifadesini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan’ın Gence kentine düzenlediği füze saldırısına tepki göstererek, “Savaş suçu işleyen terörist ve işgalci devlet Ermenistan, Gence’de kadın, çocuk, yaşlı demeden yine masum sivilleri vurdu ve kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Bunun adı kalleşliktir, korkaklıktır, hak hukuk tanımazlıktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Her konuda sözü olan ülkelerin ve uluslararası kuruluşların işgalci Ermenistan’ın sivilleri katletmesine sessiz kalmasının manidar olduğunu belirten Oktay, “Hiçbir insanlık suçu cezasız kalmaz. Can Azerbaycan’ın daha da güçlü şekilde yanında olmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır” *

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırılarına ilişkin, “Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır.” ifadesini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan’ın ilan edilen ateşkese rağmen savaş suçları işlediğini bildirdi.

Ermenistan ordusunun Hocalı’da yaptığı gibi kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden cinayet işlediğini belirten Kalın, “Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır. Kim ne derse desin Türkiye, sonuna kadar Azerbaycan’ın yanındadır.” değerlendirmesinde bulundu.