Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan ordusunun Azerbaycan’ın Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlediği ve 12 sivilin hayatını kaybettiği füze saldırısına tepki gösterdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden masum insanları öldürüyor.” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, “Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir. İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek.” açıklamasında bulundu.