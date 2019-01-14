Halka arz gelirlerimizi verimli kullandık
2018’in üçüncü çeyreğinde, yeni mağazaların da katkısıylasatış gelirlerimizi yüzde 37 artırarak 3,3 milyar TL’ye yükselttik. Halka arz gelirlerimizin verimli kullanılmasıyla, finansal borçlarımızdaki azalma ve operasyonel verimlilik sayesinde bu dönemde 11,7 milyon TL net kâr açıkladık.
2018’in dokuz ayında ise yüzde 35’lik satış artışıyla 8,7 milyar TL ciro elde ettik. Net kârımız 121,9 milyon TL olarak gerçekleşti.Dokuz ayda 270 milyon TL yatırım yaparak 851 yeni mağaza açtık ve toplam mağaza sayımızı 6 bin 211’e çıkardık. 3 bin 700 yeni istihdamla toplam çalışan sayımız da 28 bine ulaştı.
Türkiye’nin satış gelirleri bakımından en hızlı büyüyen gıda perakende zincirlerinden biriyiz. Ürün çeşitliliğimiz müşterilerimizin temel ihtiyaçlarının tamamına yakınını karşılıyor.
Tüketici fiyat enflasyonunu baskılayan, enflasyonla mücadeleye katkı sağlayan fiyat politikamızın olumlu sonuçları da hissediliyor. Müşterilerimize her gün düşük
fiyatlı ürünler sunuyoruz. Bu sayede fiyatlarımız, açıklanan enflasyon rakamlarının her zaman altında kalıyor.
Uğur Demirel/ŞOK Marketler CEO’su
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