Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-mart dönemi ve mart ayına ilişkin “Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu”na göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ilk 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,7 artışla 198 bin 660 adet olarak gerçekleşti. Sadece otomobil satışları ise yüzde 57 artarak 156 bin 464 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 70,3 yükselişle 42 bin 196 adede ulaştı.

Nisan ayıyla birlikte otomobil firmaları da peş peşe nisan kampanyalarını açıkladı. Hyundai’nin internet sitesinde de nisan özel kampanyalara ilişkin bilgiler yer alıyor. Hyundai’nin nisan ayına özel kampanyası şöyle:

1. H100 Önceki Sonraki