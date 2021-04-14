Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-mart dönemi ve mart ayına ilişkin “Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu”na göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ilk 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,7 artışla 198 bin 660 adet olarak gerçekleşti. Sadece otomobil satışları ise yüzde 57 artarak 156 bin 464 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 70,3 yükselişle 42 bin 196 adede ulaştı.
Nisan ayıyla birlikte otomobil firmaları da peş peşe nisan kampanyalarını açıkladı. Hyundai’nin internet sitesinde de nisan özel kampanyalara ilişkin bilgiler yer alıyor. Hyundai’nin nisan ayına özel kampanyası şöyle:
Hyundai H100’de 50.000 TL’ye 12 ay %0,99 faiz imkanı sağlanıyor. Hyundai’nin sitesinde kampanyanın 30.04.2021 tarihine kadar tüm Hyundai yetkili satıcılarında geçerli olduğu belirtiliyor: “50.000 TL’ye 12 ay %0,99 faiz imkanı yalnızca gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının ve tüzel müşterilerin perakende kanalından yaptığı araç alımlarının konu olduğu kredi kampanyalarında geçerli. Nakit indirimi ve kredi kampanyası birlikte kullanılabilmektedir”
Tucson’da 68.500 TL’ye varan indirim veya 100.000TL’ye 12 ay %0,99 faiz imkanı sunuluyor. Kampanya açıklamasında “Kampanya 30.04.2021 tarihine kadar tüm Hyundai yetkili satıcılarında geçerlidir. Belirtilen 68.500 TL’lik indirim 2020 model Tucson N Line Plus 4×4 Dizel araçta geçerlidir. Belirtilen 100.000 TL’ye 12 ay %0,99 faiz fırsatı, yalnızca gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının ve tüzel müşterilerin perakende kanalından yaptığı araç alımlarının konu olduğu kredi kampanyalarında, Tucson Smart hariç tüm diğer 2020 model Tucson modellerinde geçerlidir. Nakit indirimi ve kredi kampanyası birlikte kullanılamamaktadır” bilgisi yer alıyor.
Yeni Kona’da 56.900 TL’ye varan indirim veya %0,99 faiz imkanı sunuluyor. Kampanya açıklamasında, “Belirtilen 56.900 TL’lik indirim 2020 model Yeni Kona 1.0 Style DCT için geçerlidir. Belirtilen %0,99 fırsatı, 50.000 TL’ye 12 aylık vadede yalnızca gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının ve tüzel müşterilerin perakende kanalından yaptığı araç alımlarının konu olduğu kredi kampanyalarında geçerlidir. Nakit indirimi ve kredi kampanyası birlikte kullanılamamaktadır” bilgisi veriliyor.
146.400 TL’den başlayan fiyatlar veya 100.000 TL’ye 12 ay %0,99 faiz imkanı sunuluyor. Kampanya açıklamasında “Belirtilen 100.000 TL’ye 12 ay %0,99 faiz fırsatı, yalnızca gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının ve tüzel müşterilerin perakende kanalından yaptığı araç alımlarının konu olduğu kredi kampanyalarında, 1.0 motor hacimli araç versiyonları ile 1.4 Jump AT haricindeki diğer 2020 model Yeni i20’ler ile 2021 model tüm Yeni i20’lerde geçerlidir. Nakit indirimi ve kredi kampanyası 2020 model 1.0 motor hacimli araç versiyonları ile 1.4 Jump AT haricindeki Yeni i20’lerde birlikte kullanılabilmekte olup, 2021 model Yeni i20’lerde birlikte kullanılamamaktadır” bilgisi yer alıyor.
i10’da 5.000 TL’ye varan indirim veya 50.000 TL’ye 12 ay %0,99 faiz imkanı sunuluyor. Kampanya açıklamasında “Belirtilen 5.000 TL’lik indirim, 2021 model i10 1.2 Style AMT, 1.2 Style AMT Çift Renk, 1.2 Elite AMT ve 1.2 Elite AMT Çift Renk için geçerlidir. Belirtilen 50.000 TL’ye 12 ay %0,99 faiz fırsatı, yalnızca gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının ve tüzel müşterilerin perakende kanalından yaptığı araç alımlarının konu olduğu kredi kampanyalarında geçerlidir. Nakit indirimi ve kredi kampanyası birlikte kullanılamamaktadır” deniliyor.
Bir cevap yazın