İran’ın ABD üslerine roket saldırısıyla altın ve petrol fırladı
İran’ın, Irak’taki ABD üslerine yönelik füze saldırısının ardından güven liman altının onsu 1,600 doları, tedarik endişeleriyle Brent petrolün varil fiyatı 70 doları aştı. Dolar/TL 5,9766 liradan işlem görüyor.
ABD’nin geçen hafta İranlı general Kasım Süleymani’nin öldürmesinin ardından İran ABD üslerine misilleme saldırısı gerçekleştirdi.
BITCOIN 8 BİN DOLARI AŞTI
Saldırıyla beraber, güvenli liman arayışlarının egemen olduğu küresel piyasalarda değerli metallerin yanında, kripto para birimlerine yönelik talep de arttı ve Bitcoin yüzde 2.04 artışla, 8.0 bin doları da aşarak, 8,321 dolar ile yeni yılın en yüksek düzeyine tırmandı.
ALTIN 1.600 DOLARI AŞTI
Altının ons fiyatı spot piyasada yüzde 1,80% yükselerek 1.602 dolara kadar çıktı.
PETROLDE ARTIŞ YÜZDE 4’E YAKLAŞTI
Batı Teksas petrolünün varil fiyatı yüzde 3.31 artışla 64.70 dolara, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 3.63 artışla 70.81 dolara yükseldi.
İRAN’IN ABD ÜSLERİNE SALDIRISIYLA İLGİLİ NELER BİLİYORUZ?
JAPON YENİ YÜKSELDİ
Piyasalarda güvenli limanlara duyulan talebin artmasıyla Japon yeni yükseldi.
Amerikan dolarının Japon yeni’ne karşı yüzde 0,28 değer kaybettiği görüldü.
ABD devlet tahvillerinin ve açılan Asya piyasalarındaki hisse senetlerinin ise düştüğü görüldü.
Japonya’nın Nikkei endeksi yüzde 2,2; Avustralya hisseleri ise yüzde 1 düştü.
Amerikan hisse senetlerinin vadelilerinin de düştüğü gözlendi.
ING’nin Asya Pasifik bölgesi şef ekonomisti olan Rob Carnell, bunun basit bir riskten kaçış olduğu yorumunda bulundu.
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