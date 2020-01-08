İran’ın ABD üslerine füze saldırısıyla ilgili neler biliyoruz?
ABD’nin İranlı General Kasım Süleymani’yi öldürmesinin ardından bölgede başlayan yüksek tansiyon dün gece İran’ın ABD’ye yönelik misillemesi ile devam etti. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak’ta koalisyon kapsamında ABD askerlerinin de kullandığı Ayn el-Esed ve Erbil’deki üslerin balistik füzelerle vurduğunu duyurdu. İran ve ABD’den konuyla ilgili peş peşe açıklamalar geldi. İşte geceden bu yana yaşananlar:
1-İKİ ÜSSE FÜZELİ SALDIRI
İran’ın Devrim Muhafızları Ordusu’nun açıklamasında ilk olarak Irak’ın Anbar vilayetindeki Ayn el-Esed Hava Üssü’nün balistik füzelerle vurulduğu duyuruldu. İran, Erbil’deki üsse de füzelerle saldırdı. İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı ise saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, füze saldırısının Kasım Süleymani’nin intikam operasyonu karşısında düzenlendiğini duyurdu. ABD’nin bu saldırılara karşılık vermesi halinde, “çok daha sert ve ezici” bir yanıt verileceği duyuruldu.
2-15 FÜZE FIRLATILDI
İran’ın ABD askerlerinin de kullandığı üslere 15 füze attığı belirtiliyor. Pentagon’dan yapılan ilk açıklamada “Akşam 5.30 sularında İran, Irak’taki ABD ve koalisyon kuvvetlerine bir düzineden fazla füze ile saldırı düzenledi” denildi. İran’ın olası saldırılarına karşı daha önceden bu üslerde önlem alındığı belirtildi.
ABC News’e açıklama yapan Pentagon yetkilisi ise İran’ın toplam 15 füze fırlattığını, 10 füzenin Ayn el-Esed hava üssüne, 1 balistik füzenin ise Erbil’deki bir hedefe isabet ettiği, 4 füzenin ise hedefi vuramadığı bilgisini paylaştı.
İRAN’IN FÜZE SALDIRISI SONRASI PİYASALARDA SON DURUM
Fox News ise bir hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde üslere yapılan saldırının çok az etkisinin olduğu, ancak ölü olup olmadığına dair bir netlik oluşmadığı bilgisine yer verdi. İki üst düzey Pentagon yetkilisi Fox News’e, emir verilirse gemilerin ateş etmeye hazır olacağını söyledi.
3-TRUMP: HER ŞEY YOLUNDA
ABD cephesinden yapılan açıklamalarda saldırılarda can kaybı olmadığı belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı ilk açıklamada, “Her şey yolunda. İran’dan fırlatılan füzeler Irak’taki 2 askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda. Dünyadaki en güçlü ve donanımlı orduya sahibiz” dedi.
4-ZARİF: GERİLİMİ TIRMANDIRMAK İSTEMİYORUZ
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif yaptığı açıklamada, “İran, vatandaşlarımıza ve üst düzey yetkililerimize korkakça düzenlenen silahlı saldırının ardından Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51. maddesine göre meşru müdafaa adına orantılı adımlarını atmış ve tamamlamıştır. Gerilimi tırmandırmak ve savaş istemiyoruz, ancak kendimizi herhangi bir saldırıya karşı koruyacağız.” dedi.
5-İRAN’IN İDDİASI: EN AZ 80 ABD ASKERİ ÖLDÜ
İran cephesinden saldırıyla ilgili devlet televizyonu açıklama yaptı. Devrim Muhafızları Ordusu kaynaklarına dayandırılan haberde İran füzelerinin en az 80 ABD askerinin ölümüne yol açtığı, bir çok insansız hava aracı, helikopter ve askeri teçhizatların hasar aldığı iddia edildi. İran, ABD’ye yönelik gözdağı açıklamalarına devam etti. Haberde Amerika Birleşik Devletleri’ne ait 104 noktanın da ABD’nin yeni bir adım atması halinde İran’ın hedefinde olduğu belirtildi.
6- ABD’Lİ YETKİLİLER: SIĞINAĞA GİTMEK İÇİN YETERLİ VAKİT VARDI
Amerikan CNN televizyon kanalına konuşan bir ABD askeri yetkilisi, ordunun saldırılardan önce uyarılmak için yeteri kadar vakti olduğunu söyledi.
Yetkili, bu sayede tehlikeden etkilenebileceklerin sığınaklara gitmek için yeteri kadar süresi olduğunu aktardı.
7-DANİMARKA, IRAK, NORVEÇ: CAN KAYBIMIZ YOK
Irak ordusundan yapılan açıklamada ise Ayn-el Esed üssüne 17 füze atıldığını, ikisinin patlamadığını, Erbil’e ise 5 füze atıldığını duyurdu. Açıklamada saldırılarda Irak güçlerinden kayıp verilmediği belirtildi.
Danimarka ve Norveç’te üste bulunan askerlerinden ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. Üste Norveç’in yaklaşık 70, Danimarka’nın da 130 askerinin olduğu belirtiliyor.
8-KASIM SÜLEYMANİ’NİN CENAZESİ FÜZE SALDIRISI TOPRAĞA VERİLDİ
İran’ın, Irak’ta ABD üslerine füze saldırısı düzenlemesinin ardından İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin cenazesi toprağa verildi. Süleymani’nin cenazesinin Kerman’da yerel saat ile sabah 6’da toprağa verildiği, zamanlamanın ise sembolik olduğu yorumları yapılıyor.
İran’ın Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve beraberindeki 9 kişi, 3 Ocak’ta Bağdat’ta ABD’nin düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü.
9-İRAN:SAVAŞ PEŞİNDE DEĞİLİZ
Tahran yönetimi, Irak’taki üslere yönelik füze saldırılarının ardından BMGK’ya ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup gönderdi. Mektupta, “Savaş peşinde değiliz. Bize karşı yapılacak her türlü askeri maceracılığa karşı uyarıda bulunuyoruz.” denildi.
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