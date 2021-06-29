Türkiye’de 2,1 milyar TL ciroya ulaşan Danimarkalı DSV Lojistik, bu yıl yüzde 50 büyümeye odaklandı. Yeni hatlarla büyüyecek olan şirket, Kösedağ’dan Çekya’ya uzanan demiryolu bağlantısının ardından İzmir’i Avrupa’ya bağlamaya hazırlanıyor.

Pandemi süreciyle yıldızı parlayan lojistik hizmetlerinde önemli bir ağırlığa sahip olan Danimarkalı DSV Lojistik, bu yıl Türkiye’de yeni hizmet ve yatırımlarla yüzde 50 büyüme hedefliyor.

Geçen yılı 2,1 milyar TL ciro ile kapatan şirket, bu yıl hedeflediği büyümenin yüzde 30’unu yeni hatlar ve hizmetlerle elde etmeyi planlarken, yüzde 20’lik kısmını ise inorganik büyüme olarak öngörüyor.

4 milyar dolar değerindeki Global Agility’nin satın alma sürecinin tamamlanmasıyla önemli bir sıçrama hedefleyen şirket, Türkiye’yi Avrupa’ya bağlayan yeni hatlar konusunda da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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