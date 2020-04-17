7244 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 25. madde gereği uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirileceği yönünde düzenleme getirildi. Bu düzenleme ile Kısa Çalışma Ödeneği süreçleri hızlandırıldı. Çalışanların ödeneklerine daha hızlı sürede kavuşmalarını sağlamak amacıyla işverenlik yetkililerine de önemli bir görev düşüyor.

Çalışma Üstadı Danışmanlık Hizmetleri, kısa çalışma ödeneği başvurusu kabul edilen şirketlerin yapması gereken işlemler için yol haritası hazırladı.

Gerek İş Müfettişliklerince uygunluk denetimi tamamlanmış işyerleri gerekse İŞKUR Müdürlüklerince uygunluk denetimini beklemeksizin işverenin beyanı doğrultusundaki başvuruları İş Kurumu çalışanlarınca işyerleri ile iletişime geçilerek KÇÖ faydalanmasını istedikleri kişilerin İBAN’larını da içeren XML listelerin hazırlanarak ilgili İşkurumuna vermeleri istenecektir. Bu aşamada zaman kaybı yaşanmaması adına işverenlerce işçilerin XML listelerini hazırlanması ciddi bir zaman kazandıracaktır. Bahsi geçen XML formunun hatasız doldurulması amacıyla aşağıda İş kurumu uzmanları tarafından adımlar haliyle hazırlanmış uygulamaya yönelik rehberin faydalı olacağını düşünüyoruz.

Aşağıda ki belgeyi İŞKUR ana sayfasından Kısa Çalışma Ödeneği kısmında gerekli adımları izleyerek indirebilirsiniz. (Genel Bilgiler>İşverene Kısa Çalışma Talebinin Sonucunun Bildirilmesi>Kısa Çalışma Bildirim Listesi)