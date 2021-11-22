Konya Kağıt’ın halka arz sonuçları açıklandı. 26 milyon TL nominal değerli paylar için 56.758 kişiden talep gelirken, halka arz büyüklüğü ise 180,7 milyon TL oldu.

18-19 Kasım tarihlerinde 6,95 TL sabit fiyat ve oransal dağıtım yöntemiyle talep toplayan Konya Kağıt’ın halka arz sonuçları açıklandı.

Halka arz edilen 26 milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleşti. Buna göre halka arz büyüklüğü 180,7 milyon TL oldu.

Yurt içi bireysel yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 2,5 katı, yüksek başvurulu yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 7,6 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ise tahsisat tutarının yaklaşık 4,7 katı talep geldi.