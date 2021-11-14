Halka arz furyası tüm hızıyla sürüyor. Kasım ortası itibarıyla borsaya 46 yeni şirket geldi. 2021’in yaklaşık 60 halka arzla tamamlanabileceği kaydediliyor.

20 milyar TL’ye ulaşan halka arz büyüklüğü ise yılsonunda 23-25 milyar TL bandında gerçekleşebilir.

Piyasalar için oldukça hareketli bir yıl olan 2021, birçok ‘ilk’e de şahitlik ediyor. Ancak hiç kuşkusuz 2021 yılının ‘ilk’leri arasında birinci sırada halka arzlar geliyor.

Piyasaların daha önce hiç görülmemiş bir hızda ve sayıda halka arza sahne olduğu 2021, şimdiden kayıtlara ‘Borsa İstanbul (BİST) tarihinde en çok halka arz yaşanan yıl’ olarak geçmiş durumda.

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