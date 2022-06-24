Hızla artan enflasyon karşısında çalışanını korumak isteyen birçok şirket, yılbaşını beklemeden ara zam için harekete geçti. Zam oranları yüzde 50’e kadar çıkıyor.
Artan enflasyon karşısında çalışanını korumak isteyen şirketler, ücretlerde iyileştirmeye gidiyor. Enflasyonun beklenenin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle birçok şirket yılbaşını beklemeden ara zam için harekete geçti. Bazıları haziran ayından geçerli olacak şekilde artış yaparken bazı şirketler ise temmuz ayını bekliyor. Zam oranları değişmekle birlikte yüzde 50’e kadar çıkıyor. Bazı şirketler ise artış için hükümetin asgari ücreti açıklamasını bekliyor. Diğer taraftan yaklaşan Kurban Bayramı’na özel destekler, yol, yemek ücretlerinde artışlar da şirketlerin gündeminde.
Çalışanlarının maaşına ara zam yapan bazı şirketler şöyle…
Cosmer Kimya – Haziranda geçerli olmak üzere yüzde 50 zam yapıldı.
Agito – Yüzde 30 zam yaptı.
Aksa Akrilik – Haziran ayında sene başındaki yüzde 40’lık zamma ek olarak yeni bir yüzde 40’lık artış daha yaptı.
Akbank – Yüzde 25 zam planlandı. Yeni maaşlar temmuz ayına yansıyacak. Tüm personel zamdan yararlanacak.
Bera Holding – Temmuz ayında geçerli olmak üzere yüzde 20+1.000 lira ek zam kararı aldığını duyurdu
Garanti Bankası – Haziranda çalışanlarına yüzde 25 zam yaptı.
Sabancı Holding – Yüzde 30 bekleniyor.
Emlak Katılım Bankası – Kurban Bayramı yardımı olarak 10 bin TL ödeme yapılacak. Yüzde 35 zam beklentisi var.
Er-Bakır – Haziran ayından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 zam yaptı. Brüt 500 TL olan Kurban Bayramı desteği 1500 TL’ye çıkartıldı.
Kentpar – Temmuz ayında geçerli olacak şekilde yüzde 35 zam planlıyor.
KMC Grup – Ağustos maaşına yansıyacak şekilde yüzde 30 zam yaptı. Kurban Bayramı’nda 10 bin TL destek verecek.
TYH Tekstil Yüzde 20 ve üzeri zam planlanıyor.
Panelsan – Haziranda geçerli olacak şekilde ücretlere yüzde 25, yemek bedellerine yüzde 25, bayram çeklerine yüzde 33 zam yapıldı.
Tayaş Gıda – Mayısta geçerli olmak üzere 5.004 TL olan brüt asgari ücreti 6.114 TL’ye çıkardı.
Tiplay Studio – İkinci çeyrekte yüzde 14 planlıyor.
Denizbank – İkinci zam için çalışmalar sürüyor.
Europen – Nisanda yüzde 15 zam yapan şirket, yeni iyileştirme için asgari ücret zammını bekliyor.
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