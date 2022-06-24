Hızla artan enflasyon karşısında çalışanını korumak isteyen birçok şirket, yılbaşını beklemeden ara zam için harekete geçti. Zam oranları yüzde 50’e kadar çıkıyor.

Artan enflasyon karşısında çalışanını korumak isteyen şirketler, ücretlerde iyileştirmeye gidiyor. Enflasyonun beklenenin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle birçok şirket yılbaşını beklemeden ara zam için harekete geçti. Bazıları haziran ayından geçerli olacak şekilde artış yaparken bazı şirketler ise temmuz ayını bekliyor. Zam oranları değişmekle birlikte yüzde 50’e kadar çıkıyor. Bazı şirketler ise artış için hükümetin asgari ücreti açıklamasını bekliyor. Diğer taraftan yaklaşan Kurban Bayramı’na özel destekler, yol, yemek ücretlerinde artışlar da şirketlerin gündeminde.

Çalışanlarının maaşına ara zam yapan bazı şirketler şöyle…