Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini duyurdu. Bankadan yapılan yeni açıklamada ise, Borsa İstanbul AŞ VİOP nezdinde işlem yapılmaya başlandığı bildirildi. Açıklamaların ardından 12,4’e kadar inen dolar/TL, yeniden 13,2 seviyesine yükseldi…

TCMB, Doğrudan Döviz Müdahalesine İlişkin Basın Duyurusu paylaştı.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir.” denildi.

Bloomberg HT’nin haberine göre TCMB son olarak doğrudan döviz müdahalesini Ocak 2014’te 3,15 milyar dolarlık satışla yapmıştı.

TCMB’den yapılan yeni açıklamada ise, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Borsa İstanbul AŞ Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası (VİOP) nezdinde işlem yapılmaya başlandığını duyurdu.

Dövizde sert dalgalanma

Müdahale sonrası 12,4’e gerileyen dolar/TL yeniden 13,2 seviyesine yükseldi. Euro ise, 14 TL seviyesini gördükten sonra 15’e yükseldi.