Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısının ardından koronavirüs önlemlerine ilişkin de açıklamalarda bulundu, ‘tam kapanma’ kararını açıkladı. Peki, tam kapanma ne zaman başlıyor? Tam kapanma ne kadar sürecek? Kimleri kapsıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan “29 Nisan’da 17 Mayıs’a kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz” dedi. Erdoğan “İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse ilişkin tam kapanma kararıyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

Ramazan Bayramı’nın ardından hayatımızı kolaylaştıracak adımları atabilmemiz için rakamların bugünün çok daha altına düşmesi lazımdır.

Avrupa’nın açılma sürecine girdiği bir dönemde, bizim geride kalmamak için vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmeliyiz. Aksi takdirde, turizmden ticarete ve eğitime kadar her alanda ağır bir faturayla karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır

Önümüzdeki günlerde hep birlikte biraz daha fedakarlık yapmamız önem arz ediyor.

Özel hastanelerde yoğun bakım ve aşı hizmetlerinden dolayı ücret talep edildiğine dair şikayetler alıyoruz. Hukuken bu işlem için vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep edilemez. Bunun yaptırımı var.

TAM KAPANMA NE ZAMAN BAŞLIYOR? NE KADAR SÜRECEK?

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00’dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.

Anaokulu, kreş, 8’inci ve 12’nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.

Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir.

Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir.

Salgın başladığından beri filyasyon ekipleriyle yoğun mesai sarf eden muhtarlarımızın aşılarına başlanacağının müjdesini vermek istiyorum.

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