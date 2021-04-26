Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.
Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 17-23 Nisan’da il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, “Evimiz en güvenli kalemiz. Bir süre mücadeleyi evimizden sürdüreceğiz. Bu fedakarlığın sonu bayram olsun.” ifadelerini kullandı.
Koca’nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 854,75, Ankara’da 567,88, İzmir’de 335,09 oldu.
Bir önceki haritada bu rakamlar İstanbul’da 920,57, Ankara’da 534,14, İzmir’de 351,97 olmuştu.
EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN 5 İL
Haftalık verilere göre İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Giresun, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Bu kapsamda, 100 bin kişideki vaka sayısı Çanakkale’de 838,89, Tekirdağ’da 772,20, Kırklareli’nde 721,80 ve Giresun’da 706,23 oldu.
EN AZ VAKA GÖRÜLEN 5 İL
Haftalık verilere göre Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Siirt, 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller olarak kayıtlara geçti.
Vaka sayısı her 100 bin kişide Şırnak’ta 55,04, Mardin’de 95,00, Şanlıurfa’da 104,24, Van’da 104,49 ve Siirt’te 123,84 olarak belirlendi.
İllerin 17-23 Nisan haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:
|İstanbul
|854,75
|Çanakkale
|838,89
|Tekirdağ
|772,20
|Kırklareli
|721,80
|Giresun
|706,23
|Kocaeli
|679,88
|Yalova
|638,65
|Erzincan
|632,17
|Bayburt
|601,88
|Zonguldak
|578,82
|Düzce
|567,88
|Ankara
|567,88
|Erzurum
|555,73
|Malatya
|540,59
|Konya
|538,57
|Edirne
|536,83
|Eskişehir
|535,87
|Ordu
|528,24
|Bilecik
|525,79
|Kastamonu
|522,88
|Bartın
|519,65
|Kayseri
|517,92
|Rize
|508,19
|Bolu
|504,13
|Bursa
|502,41
|Balıkesir
|496,34
|Samsun
|481,90
|Çorum
|467,25
|Nevşehir
|463,34
|Sinop
|445,35
|Kırıkkale
|444,92
|Karabük
|435,11
|Kütahya
|427,44
|Amasya
|423,26
|Afyon
|417,01
|Tokat
|416,65
|Sakarya
|414,52
|Niğde
|407,65
|Sivas
|402,90
|Kırşehir
|399,52
|Çankırı
|394,43
|Ağrı
|389,96
|Yozgat
|388,93
|Aksaray
|388,41
|Karaman
|364,43
|Kilis
|354,36
|Trabzon
|353,74
|Isparta
|351,35
|Kars
|351,32
|Iğdır
|348,71
|İzmir
|335,09
|Gümüşhane
|333,80
|Manisa
|326,62
|Antalya
|324,57
|Tunceli
|318,78
|Elazığ
|300,70
|Osmaniye
|292,22
|Gaziantep
|287,89
|Aydın
|274,87
|Burdur
|274,81
|Bingöl
|271,15
|Ardahan
|269,34
|Muğla
|250,91
|Artvin
|250,15
|Uşak
|240,10
|Hatay
|239,74
|Kahramanmaraş
|239,09
|Denizli
|232,39
|Mersin
|208,91
|Adıyaman
|200,01
|Adana
|192,54
|Bitlis
|186,33
|Batman
|182,50
|Muş
|153,00
|Hakkari
|150,79
|Diyarbakır
|143,60
|Siirt
|123,84
|Van
|104,49
|Şanlıurfa
|104,24
|Mardin
|95,00
|Şırnak
|55,04
Bir cevap yazın