Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 17-23 Nisan’da il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, “Evimiz en güvenli kalemiz. Bir süre mücadeleyi evimizden sürdüreceğiz. Bu fedakarlığın sonu bayram olsun.” ifadelerini kullandı.

Koca’nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 854,75, Ankara’da 567,88, İzmir’de 335,09 oldu.

Bir önceki haritada bu rakamlar İstanbul’da 920,57, Ankara’da 534,14, İzmir’de 351,97 olmuştu.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN 5 İL

Haftalık verilere göre İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Giresun, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Bu kapsamda, 100 bin kişideki vaka sayısı Çanakkale’de 838,89, Tekirdağ’da 772,20, Kırklareli’nde 721,80 ve Giresun’da 706,23 oldu.

EN AZ VAKA GÖRÜLEN 5 İL

Haftalık verilere göre Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Siirt, 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller olarak kayıtlara geçti.

Vaka sayısı her 100 bin kişide Şırnak’ta 55,04, Mardin’de 95,00, Şanlıurfa’da 104,24, Van’da 104,49 ve Siirt’te 123,84 olarak belirlendi.

İllerin 17-23 Nisan haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı: