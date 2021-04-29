Türkiye’de tam kapanma süreci başlıyor. Tam kapanma sürecinde eczaneler açık mı? Eczaneler tam kapanmada saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? soruları da merak edilenler arasında. İllerin eczane odalarından da bu sorulara yanıtlar var.

İçişleri Bakanlığı’nın tam kapanma genelgesi sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak yerler ile kişileri duyurmuştu. Genelgede “Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler, zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil)” maddesi de var.

İSTANBUL’DA ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Peki, eczaneler tam kapanmada saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İstanbul’daki eczaneler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak “tam kapanma” sürecinde, 09.00-18.00 saatleri arasında mesai yapacak. İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, “Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00’dir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.

İZMİR ECZACI ODASI’NDAN AÇIKLAMA

İzmir Eczacı Odası’ndan yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı: Salgınla mücadele önlemleri kapsamında 29 Nisan 2021 – 17 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleşecek olan tam kapanma uygulamasında; İzmir’de eczane çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Eczaneler hafta içi 09.00-18.00 cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır.

ANTALYA ECZACI ODASI

Antalya Eczacı Odası’nın duyurusunda ise şu bilgiler yer alıyor: Yeni bir karar alınıncaya kadar; Antalya ili merkez ilçelerinde (Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu) faaliyet gösteren eczanelerimiz için Mesai saatlerinde değişikliğe gidilmeyecektir.

Hafta içi günlerde açılış saati: 08:30 kapanış saati 18:00 şeklinde uygulanacak olup halihazırda açıklanmış olan Nisan ve Mayıs ayı nöbet çizelgesindeki nöbetçi olan eczanelerimizin nöbet mesaisine başlangıç saati 18:00 olacaktır. Haftasonları(Cumartesi,Pazar) tam gün nöbet mesaisi uygulanacak olup, halihazırda açıklanmış olan Nisan ve Mayıs ayı nöbet çizelgesindeki nöbetçi olan eczanelerimizin nöbet mesaisine başlangıç saati 8:30 olacaktır.

12 Mayıs 2021 Çarşamba Arefe günü açılış saati 08:30 kapanış saati 13:00 şeklinde uygulanacak olup halihazırda açıklanmış olan Mayıs ayı nöbet çizelgesindeki nöbetçi olan eczanelerimizin nöbet mesaisine başlangıç saati 13:00 olacaktır. 13-14-15 Mayıs 2021 tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı süresince tam gün nöbet mesaisi uygulanacak olup, halihazırda açıklanmış olan Mayıs ayı nöbet çizelgesindeki nöbetçi olan eczanelerimizin nöbet mesaisine başlangıç saati 8:30 olacaktır.