Türkiye’de 29 Nisan Perşembe saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00’e kadar sürecek tam kapanma dönemi başlıyor. Peki, tam kapanma döneminde seyahatler nasıl yapılacak? Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Hangi seyehatlar için HES kodu ve seyahat izin belgesi zorunluluğu var? Seyahat yasağı kimleri kapsamıyor? Tam kapanma sürecinde seyahatlerle ilgili merak edilen soruların yanıtlarına birlikte bakalım:

SEYAHAT İZİN BELGESİ ŞARTI

Öncelikle 9 Nisan Perşembe günü 19.00’dan itibaren her türlü vasıtayla yapılacak şehirlerarası seyahatler, zorunlu hallerin varlığı halinde seyahat izin kurullarından izin alınması şartıyla yapılabilecek. Bu doğrultuda, muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı (genel niteliği bulunmayan) sokağa çıkma kısıtlamasından muaf kişilerin yapacakları şehirlerarası seyahatler de izne tabi olacak.

TAM KAPANMA ÖNCESİ ALINAN BİLETLER

Tam kapanma kararı öncesinde alınan otobüs biletlerinde, kısıtlamanın başlamasından sonraya denk gelen seyahatler için zorunlu hallerin varlığının olup olmadığına bağlı olarak seyahat izni alınması gerekecek. İstisna olarak tam kapanma kararından önce alınan biletlerle 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 24.00’e kadar (19.00-24.00 arasına yönelik istisna getirilecek şekilde) seferine başlayacak otobüs yolculukları için seyahat izin belgesi istenilmeyecek.

YURT DIŞI SEYAHATLERLE İLGİLİ KISITLAMA YOK

Yurt dışı seyahatlerle ilgili herhangi bir kısıtlama veya sınırlandırma bulunmuyor. Yurt dışı bağlantılı uçakla seyahat edecek yolculardan yurt dışı uçuşlarını belgelemek kaydıyla, yurt içi aktarma uçuşları ile ikametlerine geliş ve gidişlerini sağlayacakları özel araç, otobüs, tren vb. ulaşım araçlarıyla yapacakları yolculuklarda, seyahat izin belgesi istenmeyecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİNE GEREK OLMAYAN SEYAHATLER

İkamet edilen vilayetle çalışılan vilayetin farklı olduğu ve işe geliş gidişin düzenli şekilde günlük yapıldığı İstanbul-Gebze, İstanbul-Çorlu/Çerkezköy, İstanbul/Yalova, İzmir-Manisa, Kütahya-Uşak ve benzeri sınır/komşu illerde, il hıfzıssıhha kurullarının bu konuda alacakları kararlar doğrultusunda işçi servisleri ile yapılan yolcu taşımacılığı şehirlerarası seyahat iznine tabi olmaksızın yapılabilecek.

İl göç idaresi müdürlüklerinden ikamet izni randevusu bulunan yabancılar, randevu tarihini gösterir e-ikamet başvuru/kayıt formu (İstanbul ve Ankara’da ayrıca randevu tarihini gösterir SMS/mail bilgisi) ve pasaport ya da pasaport yerine geçen seyahat belgesiyle kısıtlamaya tabi olmaksızın randevularına katılabilecek. Bu muafiyet, ikamet izni randevusunun zamanı ve il göç idaresi müdürlüğü ile ikamet arasındaki güzergahla sınırlı olacak.

SEYAHAT KISITLAMASININ DETAYLARI

İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelesinde seyahat kısıtlamasıyla ilgili detaylar şöyle:

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar vatandaşlarımızın şehirler arası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecektir.

SEYAHAT KISITLAMASI KİMLERİ KAPSAMIYOR?

Peki, seyahat yasağı kimleri kapsamıyor? Genelgede ilgili madde şöyle:

Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlileri (müfettiş, denetmen vb.) kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesini ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacaktır.

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-Devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır.

Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır.

ZORUNLU HAL SAYILACAK DURUMLAR

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.

Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı halinde bu durumu belgelendirmek kaydıyla; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla seyahat edebileceklerdir. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

Tam kapanma sürecinde seyahat izin taleplerinde yaşanabilecek artış göz önünde bulundurularak Vali ve Kaymakamlarımızca yeterli sayıda personel görevlendirilmesi başta olmak üzere seyahat izin taleplerinin hızlı bir şekilde değerlendirilerek karara bağlanabilmesi için her türlü tedbir alınacaktır.

BİLETLEME İŞLEMİNDEN ÖNCE SEYAHAT İZİN BELGESİ SORULACAK

Belirtilen dönem içerisinde uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım aracıyla seyahat edecek kişilere biletleme işlemi yapılmadan önce mutlaka seyahat izin belgesinin olup olmadığı kontrol edilecek, geçerli bir seyahat izninin bulunması halinde biletleme işlemi gerçekleştirilecektir.

Uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu taşıma araçlarıyla yapılacak seferlerde yolcuların araçlara kabulü öncesinde HES kodu sorgulaması muhakkak yapılacak ve tanılı/temaslı gibi sakıncalı bir durumun olmaması halinde araca alınacaktır.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ KAPASİTESİ

Şehirler arası faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edebilecekler ve araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 dolu 1 boş) şekilde olacaktır.

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ

İller arası hareketliliğin zorunlu olduğu mevsimlik tarım işçileri, hayvancılık ve arıcılık faaliyetlerinde salgınla mücadele koşullarına uygun hareket edilebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda valilikler tarafından gerekli tedbirler eş zamanlı olarak alınacak, bu bağlamda mevsimlik tarım işçilerinin iller arası hareketliliği ile konaklayacakları alanlarda alınacak tedbirler ve iller arası hayvancılık ve arıcılık faaliyetleri konusunda Bakanlığımızca yeni bir Genelge yayımlanıncaya kadar 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelgemizde belirlenen esaslara göre hareket edilecektir.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Peki, seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin belgesi alma işlemleri e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından alınıyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ E-DEVLET’TEN NASIL ALINIR?

Daha önce seyahat izin belgesi alma ile ilgili şu bilgiler paylaşılmıştı:

Seyahat izin belgesi almak isteyenlerin öncelikle e-devlet şifresi ile giriş yapması gerekiyor. Arama yerine seyahat izin belgesi yazdığınızda çıkan sayfaya başvurunuzu yapabilirsiniz.

Başvurular Seyahat İzin Kurulu’na iletilecek ve kurul tarafından önce değerlendirilecek. Değerlendirme sonrasında başvuru sahiplerine başvurunun kabul edilip edilmediğine dair bilgilendirme SMS’i gönderilecek.

Başvurusu onaylanan kişiler, otogar veya havaalanlarında oluşturulan başvuru masalarından T.C. kimlik numarası ile doğrulama işlemi yapıldıktan sonra kabul edilecek.

İGA: YURT İÇİ UÇUŞLARDA SEYAHAT İZİN BELGESİ ZORUNLU

İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA), Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs’ta yapılacak yurt içi uçuşlarda seyahat izin belgesinin zorunlu olacağını ve yolcuların zorunlu seyahat hallerini belgelendirmek kaydıyla seyahat edebileceklerini bildirdi.

İGA’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00’e kadar vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeme kararı alınmıştır. Yolcularımız, zorunlu seyahat hallerini belgelendirmek kaydıyla e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden valilik/kaymakamlık bünyesinde oluşturulan seyahat izin kurullarından izin alarak seyahat edebileceklerdir.”