Kripto para borsası Thodex’i işlemlere kapatıp, müşterilerin 2 milyar doları ile kaçtığı öne sürülen Faruk Fatih Özer’in yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı ise 69’a yükselmişti.

TRTHaber’in haberine göre hakkında kırmızı bülten çıkarılan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk’a kaçtığı belirlenince iadesi için girişimlerde bulunuldu. Arnavutluk’la Türkiye arasında tüm mekanizmalar devreye sokuldu. Arnavutluk güvenlik birimleri çok sayıda adrese baskın düzenledi.

Habere göre Emniyet Genel Müdürlüğü de işbirliği ve koordinasyon amacıyla 5’er kişiden oluşan 4 teknik ekip kurdu. Bu ekiplerden biri Arnavutluk’a gönderildi. Türk heyet, Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yetkililer ile Tiran’da toplantı yapacak.

TRT’nin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer halen Arnavutluk sınırları içinde. Özer’in fiziki takibi sürüyor, ülkeden çıkabileceği tüm noktalar kapatıldı. Arnavutluk’a komşu Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya’da ilgili birimlerle görüşmeler yapıldı. Emniyetin oluşturduğu teknik ekiplerden 3’ü de bu ülkelere gitti.