Kripto para borsası Thodex soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı 69’a yükseldi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şirketle irtibatları olduğu tespit edilen 78 şüphelinin ardından 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar arasında Thodex’in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer ve kız kardeşi de bulunuyor. Güven Özer dün İstanbul Pendik’te gözaltına alındı.

Bu sabah ise Faruk Fatih Özer’in yakalama kararı çıkarılan kız kardeşi Kocaeli’de gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, Faruk Fatih Özer in de arasında bulunduğu firari 11 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.