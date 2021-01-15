Türkiye otomobil pazarında geçen yıl SUV pazarı bir önceki yıla kıyasla yüzde 84,3 büyürken, SUV’un satışlardan aldığı pay da yüzde 29,8’e yükseldi, böylelikle Türkiye’de satılan yaklaşık 3 otomobilden biri SUV oldu.

Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV (Sport Utility Vehicle-Spor Amaçlı Taşıt) otomobiller, sürüş koşulları bakımında zengin bir yelpaze sunuyor.

Geniş kabin ve bagaj hacmine sahip olan bu otomobiller, kalabalık aileler tarafında da sıklıkla tercih ediliyor. Motor gücü ve performansı yüksek olan bu gövde tipinin, modele göre farklılık göstermekle birlikte yakıt tüketimi de yüksek seviyelerde olabiliyor.

SUV araçların, şehir içinde kullanımı da giderek bir trend haline geldi. Özellikle yüksek otomobil severlerin gözdesi olan SUV’lar, kadın sürücüler tarafından da daha fazla tercih edilmeye başlandı.

Sedanın payı azaldı, SUV’un yükseldi

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek elektrikli otomobilin ilk piyasaya sürülecek segment modeli olan SUV, Türkiye otomobil pazarında da ağırlığı artmaya devam ediyor.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) derlediği verilere göre, geçen yıl Türkiye otomobil pazarında, en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 44 payla yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 29,8 payla SUV takip etti. Böylece geçen yıl satılan yaklaşık her 3 otomobilden biri SUV gövde tipinden gerçekleşti. Satışlardan pay sıralamasında SUV’u yüzde 23,2 payla hatchback (HB) otomobiller takip etti. Diğer yüzde 3,1’lik kısım ise “MPV, CDV, spor ve station wagon” gövde tiplerinden oluştu.

2020 yılı ile 2019 yılı kıyaslandığında, sedan otomobillerin payı yüzde 49,9’dan yüzde 44’e gerilerken, SUV’un payı yüzde 25,4’ten yüzde 29,8’e ve hatchback gövde tipli otomobillerin payı da yüzde 20,9’dan yüzde 22,2’ye çıktı.

SUV satışları yüzde 85,3 arttı

Türkiye’de 2019 sonunda 192 bin 82 olan sedan otomobil satışları, geçen yıl sonunda yüzde 39,1 yükselişle 268 bin 509’a yükseldi.

Söz konusu dönemde hatchback gövde tipi otomobillerin satışı 80 bin 788’den, 141 bin 271’e yükseldi. Burada satışlarda yüzde 74,9’luk artış kaydedildi.

SUV gövde tipinde ise 2019 yılında 98 bin 509 adet otomobil satılırken, geçen yıl satışlar 181 bin 554’e ulaştı.

Böylece Türkiye otomobil pazarında SUV satışları yüzde 84,3 artış gösterdi.

SUV payının 2025 yılında yüzde 35’e yükselmesi bekleniyor

Öte yandan yapılan araştırmalara göre, SUV segmenti, Türkiye’de yaklaşık yüzde 95’i ithal otomobiller olmak üzere en fazla büyüyen ve kullanıcılar tarafından en arzu edilen segment olarak öne çıkıyor.

Dünyada giderek büyük bir trend haline gelen SUV’un 2025 yılında Türkiye otomotiv pazarındaki payının yüzde 35’e yükselmesi bekleniyor.

2019’da yüzde 37 olan Avrupa SUV pazarı ağırlığının ise 2025’te yüzde 45’e çıkacağı öngörülüyor.

Türkiye’nin Otomobili’nin ilk modeli de SUV olacak

Ayrıca TOGG tarafından 2020’nin son çeyreğinde pazara sunulması beklenen otomobilin ilk modeli olan elektrikli C-SUV’un, Türkiye SUV pazarından pay alması ve SUV pazarını daha da büyütmesi bekleniyor.

Türkiye pazarından sonra Avrupa pazarına açılacak olan otomobilin, Avrupa pazarında da kendi segmentinde öne çıkan modellerden olacağı öngörülüyor.