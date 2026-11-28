Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. (DOFRB)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimizin 17–20 Kasım 2026 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Orlando kentinde gerçekleştirilen IAAPA Expo Orlando 2026 fuarına katılımımız tamamlanmıştır. Fuar süresince Şirketimizin standı yaklaşık 5.300 ziyaretçi tarafından ziyaret edilmiş olup, Şirketimizin eğlence ve atraksiyon teknolojileri alanındaki ürünlerine yönelik olarak uluslararası müşterilerimizle toplam 12.325.250 ABD Doları tutarında satış anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu anlaşmaların Şirketimizin önümüzdeki dönem satış gelirlerine olumlu katkı sağlaması beklenmekte olup, hasılata etkileri ürünlerin teslimat, kurulum ve ilgili muhasebeleştirme süreçlerine bağlı olarak ilgili dönemlerin finansal tablolarına yansıyacaktır.
2 ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş. (OZYSR)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. ile bağlı ortaklıkları tarafından, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda yürütülen ticari faaliyetler kapsamında, yeni siparişler alınmıştır. Alınan yeni siparişler
Yurtiçi piyasadan yaklaşık 2.300.000 USD (KDV hariç),
Yurtdışı piyasalardan ise yaklaşık 3.100.000 EUR tutarındadır.
Söz konusu siparişlerin Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının faaliyet gösterdiği farklı ürün gruplarını kapsadığı ve teslimatlarının ise Kasım-Aralık 2026 döneminde gerçekleştirilmesinin planlandığı öngörülmektedir. Alınan siparişlerin, Grup'un yurtiçi ve uluslararası pazarlardaki ticari faaliyetlerine, üretim kapasitesinin etkin olarak kullanımına ve ilgili dönem konsolide satış gelirlerine olumlu katkı sağlaması beklenmektedir. Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları, yurtiçi pazardaki konumunu güçlendirme, ihracat pazarlarındaki faaliyetlerini geliştirme ve sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.
3 CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimizin Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik bağlı ortaklığı CW Energy USA, Inc. ile Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik bir müşteri arasında, güneş enerjisi paneli satışına ilişkin KDV hariç 1.679.693,75 USD (BirMilyonAltıYüzYetmişDokuzBinAltıYüzDoksanÜçAmerikanDolarıYetmişBeşSent) tutarlı ihracat kapsamında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu tutar, TCMB USD/TL döviz alış kuru üzerinden hesaplandığında KDV hariç toplam 84.844.018,82 TL'ye karşılık gelmektedir. Ürünlerin teslimatının 2027 yılının birinci çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
4 BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. (BETAE)
Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:
-Şirketimizin bağlı ortaklığı Beta Enerji Europe GmbH ile Slovenya merkezli bir şirket arasında, ALMANYA'nın Wilhelmshaven bölgesinde gerçekleştirilecek Batarya Enerji Depolama Sistemi (BESS) projesi kapsamında kullanılmak üzere 55 MVA, 115/31,5 kV gücünde güç transformatörünün üretimi ve tedarikine ilişkin toplam 898.750 Euro tutarında 23.11.2026 geçerlilik tarihli sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında, söz konusu güç transformatörünün üretimi, fabrika testleri, Almanya'daki proje sahasına teslimatı, garanti hizmetleri ve sözleşmede belirtilen ilgili hizmetlerin sağlanması kararlaştırılmıştır. Sözleşme bedeli, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Euro döviz alış kuru esas alındığında 49.849.708 TL'ye karşılık gelmektedir. Sözleşme bedelinin Şirketimizin 2025 yılı sonu satış hasılatına oranı %1,06'dır.
-Şirketimizin bağlı ortaklığı Beta Enerji Europe GmbH ile Danimarka merkezli bir şirket arasında, Danimarka'nın Jutland bölgesinde gerçekleştirilecek Batarya Enerji Depolama Sistemi (BESS) Projesi kapsamında kullanılmak üzere 35 MVA gücünde ve 63/22 kV gerilim seviyesinde güç transformatörünün üretimi ve tedarikine ilişkin toplam 546.500 EUR bedelli, 25.11.2026 tarihinde yürürlüğe giren sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca, Şirketimiz ile Azerbaycan'da faaliyet gösteren bir şirket arasında, yeni kurulan Sumqayıt Organize Sanayi Bölgesi'nin enerji altyapısında kullanılmak üzere 80 MVA gücünde ve 115/38 kV gerilim seviyesinde güç transformatörünün üretimi ve tedarikine ilişkin toplam 756.500 USD bedelli, 25.11.2026 tarihinde yürürlüğe giren sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında güç transformatörlerinin üretimi, fabrika testleri, proje sahalarına teslimatı, garanti hizmetleri ve sözleşmelerde belirtilen diğer hizmetlerin sağlanması kararlaştırılmıştır. İmzalanan sözleşmeler, Şirketimizin güç transformatörü segmentindeki uluslararası pazar varlığının güçlendirilmesi ve farklı coğrafyalardaki enerji altyapısı projelerinde etkinliğinin artırılması hedefleriyle uyumludur. Sözleşmelerin toplam bedeli, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurları esas alındığında 68.408.878 TL'ye karşılık gelmektedir. Sözleşmelerin toplam bedelinin Şirketimizin 2025 yılı satış hasılatına oranı %1,46'dır.
5 ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ)
Şirketten geçen hafta yapılan üç açıklama şöyle:
-Şirketimiz, nihai kullanıcısı bir kamu tüzel kişisi olan proje kapsamında, "Yapay Zekâ Destekli Güvenlik Cihazları ile Toplu Taşıma Araçlarının Dijital Dönüşüm Sistemleri Projesi" işine ilişkin olarak özel bir şirketten KDV dâhil toplam 1.605.984 Euro (89.237.304 TL) tutarında sipariş almıştır. Alınan siparişin şirketimizin cirosuna ve faaliyetlerine olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
-Şirketimiz, bir kamu kurumunun yürütmekte olduğu Eğitim Projesi kapsamında, veri yedekleme yazılımı lisanslarının teminine yönelik toplam 224.000 USD (11.351.805 TL) bedelli sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşmenin Şirketimizin cirosuna ve kârlılığına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
-Şirketimiz, bir kamu kurumunun veri merkezi bünyesinde bulunan veri depolama sistemlerine yönelik bakım ve teknik destek hizmetlerinin sağlanması kapsamında, KDV dâhil 20.973.600 TL bedelli bir sözleşme imzalamıştır. Söz konusu siparişin, Şirketimizin cirosuna ve kârlılığına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
6 KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KAREL)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Suudi Arabistan'da yerleşik, savunma elektroniği alanında faaliyet gösteren bir şirket arasında toplam tutarı 4.534.760 ABD Doları olan savunma haberleşme ürünleri teslimatına ilişkin sözleşme imzalanmıştır.
7 ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. (CUSAN)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Geçmişte Bağlı Ortaklığımız Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çuhadaroğlu Alüminyum) tarafından tamamlanan, Azerbaycan, Bakü'deki güncel adıyla "Crescent Development Project – La Luna" projesindeki yeni geliştirmeler kapsamında mevcut proje yetkilisi Aypara Development LLC ile düzenlenen ürün tedariki sözleşmesinin imza süreci bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Bağlı Ortaklığımız Çuhadaroğlu Alüminyum ile Aypara Development LLC arasında imzalanan sözleşmenin bedeli 2.421.044,87 EUR'dur.
8 KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KATMR)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz yurt dışı kaynaklı $ 24.399.000 (YirmiDörtMilyonÜçYüzDoksanDokuzBinDolar) tutarında Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) siparişi almıştır. Teslimatlar 2027 yılı içerisinde tamamlanacaktır.
9 BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BRSAN)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bulunan bağlı ortaklığımız Borusan Berg Pipe, ABD'de yürütülen ticari görüşmeler sonucunda yaklaşık 127 milyon ABD doları tutarında yeni satış siparişleri almıştır. Söz konusu yeni satış siparişlerinin 2027 yılı içerisinde üretilerek sevk edilmesi ve konsolide gelirlerimize yansıması öngörülmektedir. Bu öngörüler, siparişlerle ilgili projelerin ilerleme durumu ve ticari koşullardaki olağan değişkenliklere bağlı olarak farklılık gösterebilir.
10 GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (GESAN)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz, 09.02.2026 tarihinde kamuya duyurulan ve TEİAŞ Genel Müdürlüğü ile imzalanan "350.000 adet U120 BP 170kV Cam İzolatör Mal Alımı İşi" konulu sözleşmeye ilişkin olarak, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'den 70.000 adetlik ilave sipariş almıştır. İlave sipariş bedeli 29.540.000 TL (YirmiDokuzMilyonBeşYüzKırkBin, Türk Lirası).
11 KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TCKRC)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz Bulgaristan'da oluşturduğu konsorsiyum ile bugün (26.11.2026) KDV hariç toplam 32.125.000 EUR bedelli yol güvenliği sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme, Bulgaristan'ın Kuzeybatı ve Güneybatı bölgelerindeki yol güvenlik sistemlerinin bakım ve onarımını kapsamaktadır. Sözleşme süresi 1 yıldır. Şirketimizin Bulgaristan'da teklif verdiği diğer iki ihalenin değerlendirme süreci devam etmektedir. Söz konusu proje; Şirketimizin uluslararası pazarlardaki faaliyet alanını genişletmesi, yurt dışı operasyonel varlığını güçlendirmesi ve sürdürülebilir büyüme hedeflerini desteklemesi açısından önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu çerçevede, Bulgaristan'da kazanılan söz konusu işin, Şirketimizin gelecek dönem beklentileri ve stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda güçlü bir adım niteliğinde olduğu değerlendirilmektedir.
12 BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Sermayesinin %85'ine sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Bülbüloğlu Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yurt içinde yerleşik bir firma arasında, yüksek katlı bir binanın çelik imalatlarının gerçekleştirilmesi ve teslimine ilişkin bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 1.110.200 USD'dir (KDV hariç). Söz konusu sözleşme kapsamında çelik imalatlarının ve teslimatının 31.12.2026 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır