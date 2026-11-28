Şirketten geçen hafta yapılan iki açıklama şöyle:

-Şirketimizin bağlı ortaklığı Beta Enerji Europe GmbH ile Slovenya merkezli bir şirket arasında, ALMANYA'nın Wilhelmshaven bölgesinde gerçekleştirilecek Batarya Enerji Depolama Sistemi (BESS) projesi kapsamında kullanılmak üzere 55 MVA, 115/31,5 kV gücünde güç transformatörünün üretimi ve tedarikine ilişkin toplam 898.750 Euro tutarında 23.11.2026 geçerlilik tarihli sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında, söz konusu güç transformatörünün üretimi, fabrika testleri, Almanya'daki proje sahasına teslimatı, garanti hizmetleri ve sözleşmede belirtilen ilgili hizmetlerin sağlanması kararlaştırılmıştır. Sözleşme bedeli, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Euro döviz alış kuru esas alındığında 49.849.708 TL'ye karşılık gelmektedir. Sözleşme bedelinin Şirketimizin 2025 yılı sonu satış hasılatına oranı %1,06'dır.

-Şirketimizin bağlı ortaklığı Beta Enerji Europe GmbH ile Danimarka merkezli bir şirket arasında, Danimarka'nın Jutland bölgesinde gerçekleştirilecek Batarya Enerji Depolama Sistemi (BESS) Projesi kapsamında kullanılmak üzere 35 MVA gücünde ve 63/22 kV gerilim seviyesinde güç transformatörünün üretimi ve tedarikine ilişkin toplam 546.500 EUR bedelli, 25.11.2026 tarihinde yürürlüğe giren sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca, Şirketimiz ile Azerbaycan'da faaliyet gösteren bir şirket arasında, yeni kurulan Sumqayıt Organize Sanayi Bölgesi'nin enerji altyapısında kullanılmak üzere 80 MVA gücünde ve 115/38 kV gerilim seviyesinde güç transformatörünün üretimi ve tedarikine ilişkin toplam 756.500 USD bedelli, 25.11.2026 tarihinde yürürlüğe giren sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında güç transformatörlerinin üretimi, fabrika testleri, proje sahalarına teslimatı, garanti hizmetleri ve sözleşmelerde belirtilen diğer hizmetlerin sağlanması kararlaştırılmıştır. İmzalanan sözleşmeler, Şirketimizin güç transformatörü segmentindeki uluslararası pazar varlığının güçlendirilmesi ve farklı coğrafyalardaki enerji altyapısı projelerinde etkinliğinin artırılması hedefleriyle uyumludur. Sözleşmelerin toplam bedeli, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurları esas alındığında 68.408.878 TL'ye karşılık gelmektedir. Sözleşmelerin toplam bedelinin Şirketimizin 2025 yılı satış hasılatına oranı %1,46'dır.