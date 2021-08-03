Avrupa Birliğindeki (AB) “Sivil Koruma Mekanizması”na da değinen Özkaya, bunun AB’ye üye ülkelerin aidat ödeyerek oluşturdukları bir mekanizma olduğunu anlattı. AFAD’ın da buraya üye olduğunu vurgulayan Özkaya, şöyle devam etti:

“Yıllık belirli bir ücret ödüyoruz. Burada bir havuzda para toplanıyor ve ihtiyaç duyan ülkelere, buradan destek veriliyor. Bu bir yardım değil. Kendi hakkımızı, yeri geldiğinde kullanıyoruz. Buna yardım demiyoruz. Bunun adı destektir çünkü hakkımız olanı istiyoruz. Bu çağrıya 4 ülkeden 5 uçaklık öneri geldi.”