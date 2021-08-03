Türkiye’deki yangınların kontrol altına alınması için Rusya, İran, Azerbaycan, Ukrayna, Hırvatistan, İspanya gibi ülkeler de destek veriyor. AA’nın haberine göre havadan yangın söndürme çalışmalarına Ukrayna’nın 2 uçağı da katılıyor. Öte yandan İspanya’nın Türkiye’deki yangınlarla mücadele için gönderdiği 2 yangın söndürme uçağı Dalaman’a ulaştı

Uçaklar 10 gün Türkiye’de kalacak

Ukrayna’dan 14 kişilik ekiple AN-32 P tipi iki yangın söndürme uçağı geldi. Ukrayna Acil Durum Devlet Servisine ait uçaklar, yangınların devam ettiği ve yerleşim alanlarını da tehdit ettiği Antalya’da, faaliyete başladı.

Gazipaşa Havalimanına konuşlanan uçaklar, Manavgat, Alanya, Akseki, Gündoğmuş’taki yangınlara müdahale ediyor. 10 gün Türkiye’de görev yapacak uçaklar, 2 biner litrelik değiştirilebilir 4 su tankına sahip.

Uçaklardan dün itibarıyla operasyonun başlangıcından bu yana alevlerden etkilenen bölgelere 34 uçuş gerçekleştirildi ve 272 ton su boşaltıldı. AA’nın haberinin ardından uçaklarla gelen pilotlardan Kostiantyn Kolomin, “Burada büyük bir yangın var. Buna seyirci kalamazdık. Türkiye dost ülke. Türk halkına yardım etmek için buradayız. Bundan mutluluk duyuyoruz. İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yangını en kısa sürede söndürmek için elimizden geleni yapıyoruz.” diye konuştu.

İSPANYA UÇAKLARI GELDİ

İspanya’nın Ankara Büyükelçiliği, Twitter’dan, Türkiye’deki yangınlarla mücadeleye destek için yola çıkan iki CL 415 yangın söndürme uçağının Dalaman’a vardığını duyurdu.

İspanya’nın Ankara Büyükelçiliğinden AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için İspanya’dan Türkiye’ye gelen 27 pilot, uçakların hemen kalkışı için uçuş planlarını hazırlıyor. İspanyol ekip, Türk yetkililerle durum değerlendirmesi yaptıktan sonra uçaklar kısa süre içinde ilk görevlerine başlayacak.

Yangın söndürme uçaklarının, ilk olarak su alacakları Köyceğiz Gölü’nün kuzeyindeki Yayla yakınlarına gitmesi, bu bölgedeki yangına müdahalenin ardından diğer bölgelere de geçmesi öngörülüyor.

Orman yangınlarıyla mücadele konusunda İspanya, Hava Kuvvetlerine ait iki CL 415 yangın söndürme uçağı ve bir C-295 nakliye uçağının yanı sıra Askeri Acil Durum Biriminin bir ekibinin tamamını, yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere Türkiye’ye gönderme kararını açıklamıştı. İspanyol personeli getiren nakliye uçağı, dün gece Dalaman’a ulaşmıştı.