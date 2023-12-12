ARA
Bist 100
7748,85
0,26%
Bist 100
Dolar/TL
29,0503
0,1803%
Dolar/TL
Euro/TL
31,3706
0,4825%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,079
0,2308%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1852,66
0,32%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Kimdir?
  • Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel kimdir? Biyografisi...

Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel kimdir? Biyografisi...

Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, Ekonomist Dergisi'nin bu yılki En Zengin 100 araştırmasında listeye giren iş insanları arasında. Peki, Feridun Geçgel kimdir? İşte biyografisi...

12 Aralık 2023 | 16:15
Son Güncellenme: 12 Aralık 2023 | 16:36
0
Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel kimdir? Biyografisi...

Ekonomist'in bu yılki En Zengin 100 (2023) araştırmasında listeye iki yeni iş insanı dahil oldu: Avrupa Konutları markasıyla tanınan Süleyman Çetinsaya ve yıl başında şirketini halka arz eden Astor Enerji'nin ana ortağı Şanlıurfalı Feridun Geçgel. İş insanı Feridun Geçgel, Astor Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı. Araştırmada Geçgel ile ilgili şu bilgiler paylaşılıyor:

FERİDUN GEÇGEL: HALKA ARZ SONRASI YÜKSELEN DEĞER
"Şanlıurfalı Feridun Geçgel lise eğitiminden sonra girişimciliğe adım atarak işlerini hızla büyüttü. Çalışma hayatına Özgüney Elektrik A.Ş. firmasını kurarak ve elektrik elektronik malzeme satışları yaparak başlayan Geçgel, 2005'te Astor'u satın alarak iş hayatında çıkışı yakaladı. Bu yıl başında halka arz edilen Astor Enerji'nin patronu Feridun Geçgel, zenginler listemize girmeyi başardı. 

Halka arz öncesi piyasa değeri 750 milyon dolar olan şirketin şu anda piyasa değeri yaklaşık 4 milyar dolar. 2014'ten bu yana Ankara ASO İkinci Organize Sanayi Bölgesi'nde birbiri ile entegre iki ayrı fabrikada faaliyetlerine devam Astor Enerji 90'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor"

FERİDUN GEÇGEL KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Astor Enerji'nin internet sitesinde Feridun Geçgel'in biyografisi şu şekilde yer alıyor:

  • 1970 yılında Şanlıurfa’da doğdu. Lise eğitiminden sonra girişimciliğe adım attı. 
  • İş hayatına Özgüney Elektrik A.Ş. firmasını kurarak elektrik elektronik malzeme satışları ile başladı. 
  • Birkaç yıl sonra transformatör alım satımını da portföyüne ekledi. 
  • 2005 yılında, ASTOR Transformatör Şirketini Geçgel ailesi olarak satın alarak transformatör üretim faaliyetlerine İstanbul’da devam etti. 
  • 2015 yılında GEÇGEL ailesi almış olduğu karar ile ASTOR firmasının Yönetim kurulu başkanı olarak tüm faaliyetlerini Ankara’da topladı. 
  • Astor Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam eden FERİDUN GEÇGEL, birçok alanda yaptığı yatırımlarla tanınmış ve saygın bir iş adamıdır.

 


 

 


 

İlgili Haberler
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
0
  • ALTIN GRAM - TL 1852,66 0,32%
  • ALTIN ONS 1983,68 0,14%
  • BIST 100 7748,85 0,26%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,0503 0,1803%
  • EURO/TURK LIRASI 31,3706 0,4825%
  • EURO/USD 1,079 0,2308%
  • INGILIZ STERLINI 1,25715 0,11826%
  • JAPON YENI 145,508 -0,479%
  • KANADA DOLARI 1,36005 0,21036%
  • RUS RUBLESI 90,325 -0,6981%
Günün En Çok Okunanları
Mega Metal (MEGMT) ne zaman borsada işlem görecek? Halka arz sonuçları...
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
Yılda 1 tisört satarak başladı, ayda 100 bin dolarlık gelire ulaştı
Yılda 1 tisört satarak başladı, ayda 100 bin dolarlık gelire ulaştı
Asgari Ücret Tespit Komisyonunda bir ilk
Asgari Ücret Tespit Komisyonunda bir ilk
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) halka arz sonucu: Kaç lot verdi?
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) halka arz sonucu: Kaç lot verdi?
Kazakistan’da üretime başlayacağız
Kazakistan’da üretime başlayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
Türkiye'de çatılarda güneş enerjisinden ne kadar elektrik üretilebilir?
GERİ
İLERİ
Mega Metal (MEGMT) ne zaman borsada işlem görecek? Halka arz sonuçları...
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
Yılda 1 tisört satarak başladı, ayda 100 bin dolarlık gelire ulaştı
Asgari Ücret Tespit Komisyonunda bir ilk
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) halka arz sonucu: Kaç lot verdi?
En Zengin 100: Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi (2023)
Yılda 1 tisört satarak başladı, ayda 100 bin dolarlık gelire ulaştı
Asgari Ücret Tespit Komisyonunda bir ilk
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) halka arz sonucu: Kaç lot verdi?
Kazakistan’da üretime başlayacağız
Yılda 1 tisört satarak başladı, ayda 100 bin dolarlık gelire ulaştı
Asgari Ücret Tespit Komisyonunda bir ilk
Sur Tatil Evleri GYO (SURGY) halka arz sonucu: Kaç lot verdi?
Kazakistan’da üretime başlayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL