Ekonomist'in bu yılki En Zengin 100 (2023) araştırmasında listeye iki yeni iş insanı dahil oldu: Avrupa Konutları markasıyla tanınan Süleyman Çetinsaya ve yıl başında şirketini halka arz eden Astor Enerji'nin ana ortağı Şanlıurfalı Feridun Geçgel. İş insanı Feridun Geçgel, Astor Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı. Araştırmada Geçgel ile ilgili şu bilgiler paylaşılıyor:

FERİDUN GEÇGEL: HALKA ARZ SONRASI YÜKSELEN DEĞER

"Şanlıurfalı Feridun Geçgel lise eğitiminden sonra girişimciliğe adım atarak işlerini hızla büyüttü. Çalışma hayatına Özgüney Elektrik A.Ş. firmasını kurarak ve elektrik elektronik malzeme satışları yaparak başlayan Geçgel, 2005'te Astor'u satın alarak iş hayatında çıkışı yakaladı. Bu yıl başında halka arz edilen Astor Enerji'nin patronu Feridun Geçgel, zenginler listemize girmeyi başardı.

Halka arz öncesi piyasa değeri 750 milyon dolar olan şirketin şu anda piyasa değeri yaklaşık 4 milyar dolar. 2014'ten bu yana Ankara ASO İkinci Organize Sanayi Bölgesi'nde birbiri ile entegre iki ayrı fabrikada faaliyetlerine devam Astor Enerji 90'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor"

FERİDUN GEÇGEL KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Astor Enerji'nin internet sitesinde Feridun Geçgel'in biyografisi şu şekilde yer alıyor:

1970 yılında Şanlıurfa’da doğdu. Lise eğitiminden sonra girişimciliğe adım attı.

İş hayatına Özgüney Elektrik A.Ş. firmasını kurarak elektrik elektronik malzeme satışları ile başladı.

Birkaç yıl sonra transformatör alım satımını da portföyüne ekledi.

2005 yılında, ASTOR Transformatör Şirketini Geçgel ailesi olarak satın alarak transformatör üretim faaliyetlerine İstanbul’da devam etti.

2015 yılında GEÇGEL ailesi almış olduğu karar ile ASTOR firmasının Yönetim kurulu başkanı olarak tüm faaliyetlerini Ankara’da topladı.

Astor Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam eden FERİDUN GEÇGEL, birçok alanda yaptığı yatırımlarla tanınmış ve saygın bir iş adamıdır.







