Ekonomist Dergisi’nin en çok ilgi gören ve markalaşan çalışmalarından biri olan ‘En Zengin 100 Araştırması’nın bu yıl 20’ncisini hazırladık. Araştırmada Türkiye’nin en büyük servete sahip isim ve ailelerini listeledik.

Bu yılki araştırmaya damgasını vuran konu, döviz kurunda yaşanan sert yükselişler oldu. Türk iş dünyasının iş hacminin yurtdışı ile dengeli olması, zenginlerin servetlerinde erimeyi engelledi. Hatta işini yurtdışında daha da büyütebilen aileler, En Zengin 100 listesinde daha üst sıralara çıkardı.

Gayrimenkul değerlemelerinin dolar bazında yükselmesi de bu alandaki zenginlikleri artırdı. Borsa endeksinde doların çok daha üzerinde yaşanan artışlar, halka açık şirketi olan iş insanlarını öne çıkardı.

Ekonomi yönetiminin Ortodoks politikalara geri dönmesiyle, ekonomiyi soğutma yönündeki hamleler ise iç piyasa ağırlıklı iş yapan zenginleri olumsuz etkiledi.

Ekonomist Dergisi’nin merakla beklenen ‘En Zengin 100 Araştırması’nın 20’ncisi tamamlandı. Son yıllarda yüksek enflasyon sürecinden geçiyoruz. Mayıs ayındaki genel seçimler öncesinde düşük faiz, yüksek enflasyon ortamı sayesinde yaşanan hızlı büyüme dönemi, yeni ekonomi yönetimi ile birlikte değişim sürecinde.

Yeni ekonomi yönetiminin Ortodoks politikalara dönme eğilimiyle birlikte faiz artışı devam ederken, enfllasyon tarafında yukarı eğilim devam ediyor.

Ekonomiyi soğutma adına atılan adımlar yakından izleniyor. Borsa ve gayrimenkul rafında dolar/TL artışının üzerinde artışlar yaşanıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.