Süleyman Çetinsaya kimdir? Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çetinsaya'nın biyografisi

Ekonomist'in bu yılki En Zengin 100 (2023) araştırmasında listeye iki yeni iş insanı dahil oldu: Avrupa Konutları markasıyla tanınan Süleyman Çetinsaya ve yıl başında şirketini halka arz eden Astor Enerji'nin ana ortağı Şanlıurfalı Feridun Geçgel. Bu makalede iş insanı Süleyman Çetinsaya'nın biyografisine bakıyoruz. Ekonomist Dergisi'nin araştırmasında Süleyman Çetinsaya ile ilgili şu bilgiler paylaşılıyor:

SÜLEYMAN ÇETİNSAYA: AVRUPA KONUTLARI YILDIZINI PARLATTI

Gayrimenkul sektöründe 1911 yılından bu yana önemli projeleri hayata geçiren Artaş İnşaat holdingleşirken önemli bir adım attı ve geçen yıl sanayi alanına da girdi. Doğan Holding'e ait 60 yıllık Çelik Halat şirketinin yüzde 69,83’lük hissesini satın alan Süleyman Çetinsaya, Avrupa Konutları markasıyla gayrimenkul tarafında yeni projeler üretmeye de devam ediyor.

Çetinsaya liderliğindeki Artaş Holding, Avrupa Yakası'nda Bağcılar bölgesinde Avrupa Konutları Yenimahalle, Atakent bölgesinde Avrupa Konutları Ata projelerini sürdürüyor. Anadolu Yakası'nda Avrupa Konutları Yamanevler projesinin yanı başında Avrupa Residence Yamanevler projesine imza atan grup, Avcılar'da sanayi odaklı hayata geçirdiği Artaş Sanayi ve Ticaret Merkezi projesini de sürdürüyor.

SÜLEYMAN ÇETİNSAYA KİMDİR? BİYOGRAFİSİ...

Artaş Holding iştiraki Avrupakent GYO'nun internet sitesinde Süleyman Çetinsaya'nın biyografisi ise şöyle paylaşılıyor: