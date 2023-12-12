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Süleyman Çetinsaya kimdir? Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çetinsaya'nın biyografisi

Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Ekonomist Dergisi'nin bu yılki En Zengin 100 araştırmasında listeye giren iş insanları arasında. Peki, Süleyman Çetinsaya kimdir? İşte biyografisi...

12 Aralık 2023 | 16:22
Son Güncellenme: 12 Aralık 2023 | 16:30
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Süleyman Çetinsaya kimdir? Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çetinsaya'nın biyografisi

Ekonomist'in bu yılki En Zengin 100 (2023) araştırmasında listeye iki yeni iş insanı dahil oldu: Avrupa Konutları markasıyla tanınan Süleyman Çetinsaya ve yıl başında şirketini halka arz eden Astor Enerji'nin ana ortağı Şanlıurfalı Feridun Geçgel. Bu makalede iş insanı Süleyman Çetinsaya'nın biyografisine bakıyoruz. Ekonomist Dergisi'nin araştırmasında Süleyman Çetinsaya ile ilgili şu bilgiler paylaşılıyor:

SÜLEYMAN ÇETİNSAYA: AVRUPA KONUTLARI YILDIZINI PARLATTI

Gayrimenkul sektöründe 1911 yılından bu yana önemli projeleri hayata geçiren Artaş İnşaat holdingleşirken önemli bir adım attı ve geçen yıl sanayi alanına da girdi. Doğan Holding'e ait 60 yıllık Çelik Halat şirketinin yüzde 69,83’lük hissesini satın alan Süleyman Çetinsaya, Avrupa Konutları markasıyla gayrimenkul tarafında yeni projeler üretmeye de devam ediyor.

Çetinsaya liderliğindeki Artaş Holding, Avrupa Yakası'nda Bağcılar bölgesinde Avrupa Konutları Yenimahalle, Atakent bölgesinde Avrupa Konutları Ata projelerini sürdürüyor. Anadolu Yakası'nda Avrupa Konutları Yamanevler projesinin yanı başında Avrupa Residence Yamanevler projesine imza atan grup, Avcılar'da sanayi odaklı hayata geçirdiği Artaş Sanayi ve Ticaret Merkezi projesini de sürdürüyor.

SÜLEYMAN ÇETİNSAYA KİMDİR? BİYOGRAFİSİ...

Artaş Holding iştiraki Avrupakent GYO'nun internet sitesinde Süleyman Çetinsaya'nın biyografisi ise şöyle paylaşılıyor:

  • 1954’te Kayseri’de doğan Süleyman Çetinsaya, 1971’de Kayseri Ticaret Lisesi’nden mezun olmuş; akabinde İstanbul’da gayrimenkul sektöründe ticaret hayatına başlamıştır. 
  • Konuttan organize perakendeye, turizmden sanayi ve yenilenebilir enerjiye kadar pek çok sektörde yatırımları bulunan Artaş Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır. 
  • Avrupakent GYO’nun da çatı şirketi olan Artaş Holding bünyesinde 1977’den beri pek çok otel, ticaret ve sanayi merkezi, alışveriş merkezi ve “Avrupa Konutları” markası ile konut inşaatı gerçekleştirmiştir.
  • Sosyal sorumluluk kapsamında ki hizmetlerinden dolayı TBMM Üstün Hizmet Ödülü ve Erciyes Üniversitesi’nden fahri doktora unvanına lâyık görülmüştür.
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