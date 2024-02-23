Alman lüks otomobil devi elektriklide frene bastı

Mercedes-Benz Perşembe günü, elektrikli araçların (EV) satışlarının çoğunu oluşturmasına yönelik planlarını geri çeken en son otomobil üreticisi oldu.

Alman lüks markası, hibritler de dahil olmak üzere elektrikli araçların tüm satışların %50'sini oluşturması için belirlediği 2025 hedefine ulaşamayacağını açıkladı. Şirket, elektrikle çalışan otomobillere yönelik cansız talebin bu hedefi en az 2030 yılına kadar ertelediğini söyledi.

Bu arada Mercedes-Benz CEO'su Ola Kaellenius yatırımcılara şirketin önümüzdeki on yıl boyunca içten yanmalı motorlu otomobiller üretmeye ve teknolojisini geliştirmeye devam edeceği konusunda güvence verdi.

CEO, geçtiğimiz yılın sonlarında Avrupa'da bile satışların 2030 yılına kadar tamamen elektrikli olmayacağı konusunda uyarıda bulunmuştu. Avrupa'da pille çalışan otomobiller şu anda toplam satışların sadece %11'ini ve hibritler dahil %19'unu oluşturuyor.

Elektrikli araçlara yönelik zayıf talep, birçok otomobil üreticisini elektrikli araç hamlelerini yavaşlatmaya ve daha yüksek marjlı hibrit ve gazla çalışan modellere yeniden odaklanmaya itti.

Ford Motor bu ayın başlarında Mustang Mach-E elektrikli SUV'unun fiyatlarını, satışların Ocak ayında keskin bir şekilde düşmesinin ardından 8.100 $'a kadar düşürdü. Ford ayrıca Ocak ayında F-150 Lightning kamyonetinin üretimini azaltacağını ve Michigan Rouge Elektrikli Araç Merkezi'ndeki üretimi 1 Nisan'dan itibaren tek vardiyaya indireceğini söyledi.