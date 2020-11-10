Global piyasalarda koronavirüs aşısının bulunduğu haberiyle yaşanan yukarı hareket sürüyor. İç piyasada ise ekonomi yönetimindeki değişimin etkisi görülüyor. Aracı kurum analistleri bu gelişmelerin piyasalara etkisini yorumladı. Beklentiler şöyle:

İş Yatırım: Dünya borsalarında uzun zamandır gördüğümüz en güçlü yükseliş yaşanıyor. ABD seçimleriyle rahatlayan piyasalar yüzde 90 oranında etkili olan Covid-19 aşısının bulunduğu haberiyle yeni zirveler yapıyor. Piyasa fiyatlamalarına bakıldığında salgının kötü etkilediği piyasalarda en güçlü değer artışları görülüyor. Salgınını merkezi durumundaki Euro bölgesi ve Güney Amerika hisseleri yüzde 5’e yakın değer artışıyla yükselişte başı çekiyor.

Türkiye varlıkları hiç şüphesiz günün yıldızı… Ekonomi yönetimindeki değişim sonrası doğru politikaların uygulanacağı beklentisi aşı haberiyle birleşince piyasalar bayram yerine döndü. TL yüzde 5’e yakın değer artışıyla en güçlü para birimi. MSCI Türkiye yüzde 9 değer artışıyla 2020 başından beri olan kayıplarının dörtte birini bir günde geri aldı.

Piyasalardaki yükseliş devam eder mi, yoksa beklentiler bitti deyip satış mı yapmalı? Bu sorunun cevabını vermek zor. Sabah ilk işlemler itibariyle ABD ve Avrupa vadelilerinde satıcılı bir seyir görülüyor. Dolar ve altın gibi emin liman yatırım araçlarında da sınırlı bir artış var. Türkiye özel hikayesi nedeniyle pozitif ayrışmaya devam edebilir. Endeks için 1.220 destek, 1.245 diren olarak öne çıkıyor.

Hisse senedi tercihlerinde “Evde kal” hisselerinden “Hayat Normalleşiyor” hisselerine geçiş devam eder mi? Aşının bulunmasından fayda sağlayacak, TL’nin değer kazanmasından olumlu etkilenecek ve değerlemesi uygun şirketler hangileri? Bu soruların cevabını vermek görece daha kolay…

Aşıdan olumlu etkilenecek şirketlerin başında Tüpraş, THY ve Mavi geliyor. TL’deki değer artışından olumlu etkilenecek hisse sıralamasında bankalar, Türk Telekom ve Migros öne çıkıyor. Ekonominin normalleşmesinden faydalanacak şirketler arasında Koç Holding, bankalar, Şişe Cam ve Kordsa cazip gözüküyor.

Alnus Yatırım: Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen kovid-19 aşısının hastalığı yüzde 90 oranında engellediği tespit edildiği açıklaması ile dünya piyasaları da şaha kalktı. Özellikle uzun zamandır geride kalan havayolu, turizm firmaları ciddi artış sağlarken altın ve gümüş yüzde 5 düştüler. Gram altın, hem TL’nin değer kazanması hem de altının ons fiyatının düşmesi nedeniyle bir günde yüzde 8 düştü. emtialarda en kârlı çıkanlar petrolcüler oldu. Petrol fiyatı yüzde 7 yükselerek brentte 43 doları aştı. TL gün içinde dolara karşı yüzde 5 değer kazanımı geçerek 8.00 TL ye kadar inse de piyasalar kapanırken 8,15 TL ile yüzde 4 değer kazanmış durumdaydı. Bize en yakın değer kazanan yüzde 3.4 ile Brezilya reali olurken sonrasında yüzde 2 üstündeki kazançları ile Kolombiya, G.Afrika ve Rusya paraları geliyordu.

Türkiye gündeminde öne çıkan haber, Berat Albayrak’ın yerine bakanlığa Lütfi Elvan getirildi. Lütfi Elvan 23, 24, 25, ve 26. dönem Milletvekilliği görevlerinde bulunurken Ulaştırma ve Kalkınma Bakanlığı da yapmıştı. Şimdi gözler 19 Kasım TCMB toplantısına çevrilecektir. Dolar/TL kuru sabah itibarıyla 8,30 üstüne çıkmış bulunuyor.

Yatırım Finansman: Pfizer’ın geliştirdiği aşının Covid-19’u yüzde 90 engellemesi ile ilgili çıkan haberle beraber özellikle hava yolu şirketlerindeki yükselişle Asya piyasalarında pozitif hava hakim. Dolar/TL’de haftaya standart üstü bir volatilite ile başladık. Cuma akşamı 8,53 civarından işlem gören Dolar/TL kuru, dün gün içinde 8,0010’a kadar geriledikten sonra günü 8,10-8,15 bandından tamamladı. TCMB Başkanı Naci Ağbal ve yenilenen ekonomi yönetiminden gelecek mesajlar beklenirken kurda yüksek volatilite bir süre daha devam edebilir. Kurada 8,0000 desteği altında 7,6400-7,8000 bölgesine gerileme hızlanabilir. 8,10 üzerinde kalındığı sürece ise tekrar geçtiğimiz haftanın ortalamalarına geri dönüş çabası izleyebiliriz.

Ahlatcı Yatırım: Geniş örneklem grubunda yapılan çalışmalarda Pfizer’in geliştirdiği aşının Covid-19’a karşı yüzde 90 etkili olduğu tespit edildi. On binlerce denek üzerinde yapılan deneylerde Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen kovid-19 aşısının hastalığı yüzde 90 oranında engellediği tespit edildi. Bu yüzyılda yaşanan en kötü salgında sekiz ayı geride bırakırken deneylerden elde edilen öncü sonuçlar şirketin acil kullanım için düzenleyici kuruluşlardan izin alabilmesini sağlayabilir.

Öte yandan küresel hisse senetleri Pfizer’ın aşı haberinden kaynaklı iyimserlikle rekor seviyelere tırmandı. Pfizer Inc.’in geliştirdiği Covid-19 aşısının geniş örneklem grubu ile gerçekleştirdiği çalışmasında enfeksiyonların yüzde 90’ından fazlasını engellediğini açıklamasının ardından, ABD Hazine tahvilleri düştü ve dolar önemli paralar karşısında zayıfladı. Söz konusu açıklama aşı gelişmelerinde ilerleme sağlandığı konusunda bilim insanları tarafından bugüne dek verilen en net sinyal. Yatırımcılar açıklamanın ardından riskli varlıklara giriş yaptı. Güvenli varlıklara satış geldi.

Kasım ayı vadeli dolar/TL kontratı haftanın ilk işlem gününü yüzde 4,97 düşüşle 8,1840 seviyesinde tamamladı. 22 Ekim tarihindeki TCMB toplantısında bankanın politika faizini sabit bırakmasının ardından yükselişe geçen yakın vadeli dolar/TL kontratında yükseliş trendi dün itibariyle son buldu. ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlanması ve belirsizliğin ortadan kalkası ile küresel dolar endeksinde gerileme yaşanırken Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınarak yerine eski maliye bakanı Naci Ağbal’ın atanması ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın istifa etmesi piyasa tarafından olumlu algılandı. Ekonomi yönetiminde yaşanan ve yaşanacak değişiklikleri olumlu algılayan piyasada TL varlıkların değer kazanımı haftanın ikinci işlem gününde de sürebilir.

Güne düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde yaşadığı sert satışlar sonrasında günü ekside noktaladı. Kontratta satış baskısının sürmesi halinde 8,1250 ve 8,08 destek seviyeleri söz konusu olabilir. Dün yaşanılan sert satışlar sonrasında kontratta tepki alımları görmemiz durumunda ise 8,2250 ve 8,28 direnç seviyelerini takip edeceğiz.