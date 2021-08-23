Bitcoin, mayıs ayından beri ilk kez 50 bin dolar seviyesini geçti. Bitcoin’deki hareketlilik diğer kripto paralara da yansıdı. 3 ay sonra gelen bu yükselişte, çevrim içi ödeme platformu PayPal ve kripto para borsası Coinbase’den gelen açıklamalar etkili oldu.

Geçtiğimiz hafta 50 bin dolar sınırına kadar yükselen fakat geçemeyen Bitcoin, bu sabahki işlemlerde 50 bin doları aştı. Bitcoin böylece Mayıs ayı ortalarından itibaren ilk kez bu seviyeyi geçmiş oldu. 50 bin 328 dolara kadar yükselen Bitcoin, saat 09.30 itibarıyla 50 bin 049 dolardan işlem görüyor.

Ethereum’un (ETH) fiyatı yüzde 2 yükselerek 3 bin 321 dolara yükseldi.

Ripple’da (XRP) yüzde 0.24 artarak 1.23 dolara geldi.

Artış gösteren para birimleri arasına giren Dogecoin’in fiyat yüzde 3,34 yükselerek 31 cente çıktı.

COINBASE VE PAYPAL ETKİSİ

NTV’de yer alan habere göre Bitcoin’in yükselişinde geçtiğimiz haftadan gelen iki açıklama büyük önem taşıyor. Bunlardan birincisi kripto para borsası Coinbase’in bilançosuna 500 milyon daha kripto para dahil edeceğini ve ileriye dönük toplam kârın yüzde 10’unu kripto paraya yatıracaklarını duyurması.

Diğeri ise 403 milyon kullanıcı olan çevrim içi ödeme platformu PayPal’ın, ilk olarak ABD’de başlattığı kripto para alım, satım ve saklama işlemlerinin Birleşik Krallık’ta da başlatılacağını açıklaması oldu. Paypal’da kripto para işlemleri bugün itibariyle başladı. Kullanıcılar, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum ve Litecoin üzerinden işlem yapabilecekler.

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