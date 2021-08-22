Dünyanın en zengin insanı kim? Her dönem merak edilen bu soru için Forbes’un 2,755 milyarderin servetlerini sıraladığı milyarderler endeksi önemli bir veri. Forbes’un 35 yıldır yayınladığı dünyanın en zenginleri listesindeki milyarder sayısı bu yıl rekor kırarak 2755’e yükselmişti. Listeye bu yıl 493 yeni isim katıldı. Zirve bir süre önce el değiştirmiş, Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un uzun süredir elinde bulundurduğu Forbes dünyanın en zengin kişisi unvanı Louis Vuitton, Christian Dior ve Sephora gibi markaların sahibi Fransız iş insanı Bernard Arnault’a geçmişti.

BEZOS İLK SIRADAKİ YERİNİ GERİ ALDI

Forbes listesinde yine önemli değişiklikler var. Son verilere göre Amazon’un kurucusu Jeff Bezos yeniden ilk sıraya yükseldi. Bezos, Temmuz ayı sonunda moda kralı Bernard Arnault’a kaptırdığı zirveyi geri alarak yeniden dünyanın en zengin insanı oldu. Geçtiğimiz hafta içinde Amazon hisseleri düşse de Arnault’un LVMH’nin hisseleri daha fazla indi.

ELON MUSK ARTIK DÜNYANIN EN ZENGİN 2. İNSANI

Dünyanın en zengin ikinci insanı ise Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk oldu. Dünyanın en zengin insanı unvanı için yarış geçtiğimiz Perşembe günü yoğunlaştı. Elon Musk, Fransız lüks devi Bernard Arnault’u ikinci sıra için geride bıraktı. Musk’ın serveti, elektrikli araç üreticisi Tesla’nın hisse senedi fiyatlarındaki büyük artış sayesinde bir yılda 100 milyar dolardan fazla büyüdü. Forbes’un haberine göre Tesla’nın en değerli otomobil üreticisi haline gelmesiyle birlikte Musk, dört yılda 150 milyar dolardan fazla kazanarak tarihin en hızlı tırmanışına sahip oldu.

ARNAULT İLK SIRADAN ÜÇÜNCÜLÜĞE İNDİ

Bernard Arnault ise listede 3. sıraya indi. Bir süre önce 4. sıradaki yerini kaybeden Bill Gates ise yeniden 4. sırada. Zirvenin 10. sırasında da değişiklik var. L’Oréal’ın varisi Francoise Bettencourt Meyers 11. sıraya indi. 10. sırada Microsoft’un eski CEO’su, Los Angeles Clippers’ın sahibi Steve Ballmer var.

İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN 10 İNSANI

İşte dünyanın en zengin 10 ismi (22 Ağustos 2021)



1. sırada ABD’li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos (57) yer alıyor: 185.8 milyar dolar



2. sırada Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk (50) yer alıyor: 178.7 milyar dolar

3. sırada Louis Vuitton, Christian Dior ve Sephora gibi markaların sahibi Fransız iş insanı Bernard Arnault (72) ve ailesi yer alıyor: 174.7 milyar dolar

BILL GATES DÜNYANIN EN ZENGİN 4. İSMİ