Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 4,47 kayıpla tamamladı. En çok prim yapan hisse yüzde 10,15 ile Karsan Otomotiv olurken, en çok değer kaybeden ise yüzde 11,46 ile Alcatel Lucent Teletaş’da yaşandı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,47 kayıpla 1.473,45 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.431,32 puanı, en yüksek 1.560,13 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,90 azalışla 1.546,65 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,11 düşüşle 2.477,00 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,20 kayıpla 1.199,32 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 4,54 azalışla 1.988,28 puana geriledi.

Karsan Otomotiv en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 10,15 ile Karsan Otomotiv oldu. Onu yüzde 8,61 ile Gübre Fabrikaları, yüzde 7,77 ile Deva Holding izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 11,46 ile Alcatel Lucent Teletaş, yüzde 10,84 ile TSKB, yüzde 10,11 ile TAV Havalimanları şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul’da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 9 milyar 526 milyon lirayla Garanti Bankası, 8 milyar 778 milyon lirayla Emlak Konut GMYO, 8 milyar 493 milyon lirayla Koza Altın yer aldı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 51 milyar 225 milyon lirayla Koç Holding, 50 milyar 496 milyon lirayla ​​​​​​​Ford Otosan ve 50 milyar 225 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik şeklinde sıralandı.

Altın ve döviz düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,82 kayıpla 434,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,83 azalışla 2 bin 884 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,57 değer kaybederek 7,2950 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,64 azalışla 8,8660 lira oldu.

Geçen hafta 10,1320 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,05 düşüşle 10,0260 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,46 değer kaybederek 8,2550 liradan kapandı.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,60, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,79 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,30 ile para piyasası fonları oldu.