Vergileri değil üretimi artırmalıyız
Türkiye genelinde faaliyet gösteren 30 federasyon, 254 dernek ve 40 bin şirketi tek çatı altında toplayan ve bu haliyle en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan TÜRKONFED’in Başkanı Orhan Turan, ekonomide tek çıkış yolunun üretimden geçtiğini söylüyor.
Bu noktada vergiyi değil üretimi artırmak gerektiğini aktaran Turan, şeffaf, hesap verebilir ve liyakati esas alan bir sistemin inşasının üretim odaklı ekonomiye geçmenin ve yerli üretimi artırmanın anahtarı olduğunu kaydediyor.
Ekonominin güven unsuru üzerine inşa edildiğini, yatırım ortamını iyileştirip, büyümenin sürdürülebilirliğine odaklanan yeni bir ekonomik modele geçilmesi gerektiğini belirten Orhan Turan ile 2020’de ekonomik gidişata ilişkin beklentilerini konuştuk.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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