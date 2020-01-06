Gençlik ve umut…
Geçmiş yıllardakine benzer bir giriş cümlesiyle başlamak istiyorum.6 Ocak 1991’den bu yana her hafta sizlerle buluşuyoruz.
TALAT YEŞİLOĞLU
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Pazar günü bayiden satın alarak elinize aldığınızda, Turkcell’in ‘Dergilik’, Vodafone’ın d-Mags, Türk Telekom’un e-dergi uygulamasından Ekonomist’in yeni sayısını indirdiğinizde, biz de 29 yaşımızı bitirmiş, 30’una girmiş olacağız.
Geçen yıl itibariyle Türkiye’nin yaş ortalaması 32,3 olduğuna ve bu yıl da 32,6 olacağına göre, Türkiye’nin yaş ortalamasından daha genç bir dergiyiz.
Ekonomideki durgunluğa, reklam bütçelerindeki reel küçülmeye, bazı şirket ve grupların ekonomik olmayan tutumlarına rağmen her hafta sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Biz bu oyunda asli bir oyuncu olarak kalmaya kararlıyız.
Genetik yapımızın kodları, yeniliğe, değişime, dönüşüme, dijitalleşmeye, start up’lara, teknolojiye, inovasyona birebir uyumlu.
Geçen yıl yine bu köşede sizlerle paylaştığım gibi, start up’ların, onlara yatırım yapan melek yatırımcıların, teknokentlerin, yenilikçi girişimcilere destek sağlayan her kesimin, şirketlerin çalışmalarını sayfalarımıza taşıdık.
Bu yıl da aynen devam edeceğiz. Daralan ekonomide iç piyasayla yetinmeyerek istihdam ve değer yaratmak için dış pazarlarda varlıklarını güçlendirme adımları atan şirketlere hem pazar bilgisi sağladık hem de atılım yapanları öne çıkardık.
Her ne kadar kilogram başına ihracat değerinde arzu edilen seviyeler yakalanmasa da, teknolojiye, AR-GE’ye, tasarıma yatırım yapan şirketlere özel ilgi göstermeye çalıştık.
Hedef, yeni rol modeller yaratarak, dış pazarlara yönelen, katma değerli ihracat yapan şirket sayısının artmasına katkı sağlamak.
‘Yıkıcı inovasyon’ kavramı, dünyada ve Türkiye’de gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Koç, Zorlu, Esas, İnci Holding gibi çok sayıda kuruluş, start up’lara yatırım yapmak, hizmet almak için kendi bünyelerinde ‘ventures’ şirketleri kurdu. Sırada yenileri var.
Kimisi Türkiye’de, kimisi de yurtdışında yatırıma ağırlık veriyor. Kişisel önerim, sadece üniversitelere değil, liselere de gidin ve öğrencilerle tanışın. Bazı okurlar, “Liselileri rahat bırakın, gençliklerini yaşasınlar” mesajı iletiyor.
Biz bıraksak da onların içindeki girişimcilik motivasyonu azalmıyor. Etkinliklerini destekleyin, sohbet edin, fikirlerini yaşama geçirmelerine katkı yapın. İnanın bana, o liseli gençlerin dinamizmini gördüğünüzde, gelecek için çok daha farklı duyguların, düşüncelerin bir parçası olacaksınız.
Kuruluşundan bu yana Ekonomist dergisine katkı sağlayan çok sayıda arkadaşıma teşekkürlerimi iletiyorum.
Her hafta bayiden satın alan ve dijital platformlardan indiren 25 bine yakın okurumuza, destekleri için müteşekkirim… Yenilikçiliğe devam…
Bölgemizdeki gerilimin azaldığı, barışın daha çok konuşulduğu bir hafta diliyorum…
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