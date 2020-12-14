Ekonomist dergisi olarak Anadolu’ya, Anadolu’nun Türkiye ekonomisindeki yerine büyük önem veriyoruz. Sayılarımızda Anadolu’dan gelişmelere, şirketlere yer vermeye gayret ediyoruz.

TALİP YILMAZ

tyılmaz@ekonomist.com.tr

Anadolu ekonomisini dergimizde taçlandırdığımız çalışmaların başında da Anadolu 500 araştırması geliyor. İlk olarak 2004 yılında başladığımız araştırmanın, bu yıl 17’incisini yayınlıyoruz. 2009 yılına kadar Anadolu 250 olarak devam eden araştırma, kabına sığmaz hale gelince 2009’dan itibaren Anadolu 500 olarak yoluna devam ediyor.

Bu araştırmada Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile güçlü bir iş birliğimiz var ve bunu sürdürüyoruz. Araştırmayı destekleyen TEB’in Genel Müdürü Ümit Leblebici ile kurumsal bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcısı Gülümser Özgün Henden başta olmak üzere tüm TEB ekibine de teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.

Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, yıllar içinde ekonomide yaşanan dalgalanmalara rağmen cirosal ve istihdam anlamında büyümeden söz etmek mümkün. Özelikle 2018-2019 kıyaslamasında cirosal olarak önemli bir sıçrama oldu.

2018’deki 324,9 milyar TL’lik toplam ciro, 2019’da 402,8 milyar TL seviyesine çıkmış durumda. Bu durum vergi öncesi kâr rakamına da yansımış olmakla birlikte, ihracat ise 16 milyar dolardan 15,4 milyar dolara indi. Yani Anadolu’nun büyümesi, iç satışlar ağırlıklı gerçekleşti. İstihdam tarafında da önemli bir artış yakalanamadı.

Burada dikkat çekmek istediğim bir diğer konu ise Anadolu 500’de hala temsilcisi olmayan şehirler var. Anadolu 500 araştırmamızda bildiğiniz üzere İstanbul, Ankara, İzmir dışındaki şehirlerden olan temsilcilere yer veriyoruz. Yine bu üç büyük şehirde merkezi olan şirketleri de liste dışında tutuyoruz.

Sonuçta bu yıl çalışmamıza, üç büyük şehri çıkardığımızda, 51 şehir temsilci göndermiş oldu. Bu durumda hala 27 şehir, çalışmamızda maalesef yer alamadı. Bursa, Gaziantep ve Kocaeli, bu yıl da çalışmada en önde gelen şehirler oldu. Sadece bu üç şehir toplamda 201 şirket ile çalışmamızda temsil edildi.

2020 yılı pandeminin de etkisiyle hayli zorlu geçiyor. Bu etkiyi Anadolu’nun temsilcileri de sert şekilde hissetti ve hissetmeye devam ediyor. 2020 finansal gerçekleşmeleri sonucunda, önümüzdeki yıl yapacağımız araştırmadan nasıl sonuçlar çıkacağını göreceğiz.

2019 yıl sonu verilerine göre yaptığımız araştırmayı keyifle okumanız dileğiyle.

Sağlıkla kalın…