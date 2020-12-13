Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi sıralamasında zirve bu yıl da değişmedi. Önceki üç yılın birincisi Tosçelik, 2019 yılı araştırmasında da yerini korudu.

2013’te de zirvede olan Tosçelik, Anadolu 500’ün 11 yıllık tarihinde beşinci birinciliğini alarak en çok birinci olan şirket olmayı sürdürdü.

Bundan önceki iki yılın ikincisi olan Kardemir de 2019 araştırmasında yerini korumayı başardı. 2017 araştırmamızın üçüncüsü olan Sarkuysan, 2018 yılında üçüncülüğü Erbakır şirketine kaptırmıştı.

Sarkuysan, 2019 araştırmamızda ise tekrar üçüncülük koltuğuna oturdu. 2018’in son çeyreğinde resesyona giren ekonomide, 2019 yılında toparlanma eğilimi gözlendi.

Bu toparlanmanın Anadolu 500 şirketlerinin cirolarını yukarı taşıdığını gördük. 2018 yılı araştırmasında Anadolu 500’ün toplam cirosu 324,9 milyar TL iken, 2019 araştırmamızın sonuçlarına göre toplam ciro 402,8 milyar TL seviyesine yükseldi.

İhracat tarafında ise düşüş gözlendi. İhracat, 2018’deki 16 milyar dolardan, 2019’da 15,4 milyar dolar seviyesine indi.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için: Dergiburda